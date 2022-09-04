【癌症殺手】「金田一」男星肺癌病逝　古谷一行復發暴瘦20公斤離世

▲ 日本資深男星古谷一行因肺癌離世，享年78歲。（TBS新聞影片截圖）

日本資深男星古谷一行因肺癌離世，享年78歲。其經紀公司在上周五（2日）證實古谷一行已於8月23日病逝。古谷一行曾演出多個膾炙人口的作品，如《失樂園》、《利家與松》，更是日本演藝圈內，首位演出「金田一耕助」的演員。

最新影片：

古谷一行生於1944年，在1969年憑電影《新選組》出道，並靠主演《金田一耕助的冒險》打開知名度。其兒子是「Dragon Ash」的主唱降谷建志，新抱為女星MEGUMI孫子降谷凪也在2019年以電影《Last Letter》出道，並扮演松隆子的兒子，一家三代都是明星。

2011年，古谷一行發現患上肺癌，接受肺部切除手術後，再隔一年復出。但癌細胞後來又轉移至腦部，需接受化療，並在今年7月被發現暴瘦20公斤，引起外界擔憂。而其死訊被證實後，喪禮亦已完成，相關送別會將擇日舉行。

肺癌是本港頭號癌症殺手，2019年本港錄得5,575宗肺癌新症，死亡個案有4,033宗，在各項癌症中名列首位。肺癌初期徵兆並不明顯，往往到晚期才確診，因此死亡率偏高。

據統計顯示，10個死於肺癌的病者中有9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。

如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://bit.ly/3we1pJ8

責任編輯：羅嘉欣