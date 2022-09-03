【武俠粵劇】四大文武生+雙花旦聯手合演　劉德華楊千嬅拍片祝賀

▲ 四大文武生梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良聯同雙旦林穎施、梁非同共出演出。

去年新編粵劇《呂布情傾貂蟬》贏盡口碑及十分賣座，出品人兼總策劃、資深傳媒人彭美施(施姐)今年弓再製作以忠、義、勇、智、俠、情為題材之《武俠》粵劇專場，新編六段折子戲。

今次更邀請香港四大文武生梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良聯同雙旦林穎施、梁非同共出演出，締造「武藝神話·俠聚舞台」。

於周六的記者會上，彭美施小姐表示：「搞《武俠》粵劇這構想，因為我特別喜歡睇武打戲，有感粵劇文武生、花旦，台上一分鐘，台下十年功，我想他們還不止十年功，而是幾十年才對，成名後仍保持刻苦練習，付出這麼多。粵劇界的武師團隊亦勞苦功高，希望藉這齣粵劇對他們作出表揚。將粵劇最精彩武打精髓，一氣呵成呈現觀眾眼前。秉持我的其中一個理念，就是提升粵劇囑目度，遇到好人才，也會嘗試造星。」

▲ 陳美齡等藝人出席發布會。

多位藝人及粵劇前輩與文化人出席發布會，三位影帝及影后級人馬，包括：劉德華、任達華及楊千嬅亦都分別拍視頻恭賀，預祝賣個滿堂紅。

劉德華表示： 「恭喜施姐退休，成為粵劇班主，為傳承粵劇出一分，我當然支持，預祝《呂布》重演及新編《武俠》公演成功，我對粵劇都非常支持，希望有朝一日粵劇有更多年輕人支持，發揚光大。」

楊千嬅稱： 「恭喜施姐成為班主，繼續努力傳承中華文化，令到更多年青人了解粵劇精醉，預祝12月演出成功。」

▲ 雙旦林穎施、梁非同。

任達華亦稱：「有一種叫承傳，喜施姐成為班主，致力推廣傳統文化，今年12月西九大劇院演出5場，祝成功！ 」

為突顯文武生最擅長的功底，配合武師俐落的身手，並邀請韓燕明師父擔任武術總監，為每齣折子戲設計別出心裁武打場面及武器與招式，突顯粵劇武打精髓。

施姐並以誠意打動何文匯博士為《武俠》、忠、義、勇、智、俠、情題字，該劇由杜詠心擔任編劇。

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