【炒賣門票】嶺大學生會邀陳蕾MC張天賦表演　匿名帳戶以高價收購門票

▲ 嶺大學生會將舉行歌唱比賽。（資料圖片）

黃牛炒賣門票問題一直受大眾關注，嶺大學生會於本月18日將舉行「2021至2022年度嶺南大學歌唱比賽」，邀請多位著名歌星及樂隊，包括MC張天賦、陳蕾、Kolor及The Hertz擔任嘉賓。按嶺大學生會編輯委員會報道，該校有學生收到匿名帳戶傳來信息，希望以800元一張的價錢購買多張門票。

根據嶺大學生會早前公布的資料，每名會員只限以其會籍購買1張門票，每票只限1人，而會員購票時，須提供英文全名及學生證號碼供核實，其中會員優先售票期間門票價格為150元。

演唱會「炒飛」已持續多年，不少市民希望當局推行實名制防止「炒黃牛飛」。文化體育及旅遊局局長楊潤雄接受專訪時曾表示，當局不希望情況持續出現，不排除將炒賣行為刑事化，惟指平衡市民買票的權利之餘，亦要維護行業發展及商業運作。

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責任編輯：黃悅晴