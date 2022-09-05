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【暑期活動】中學生學直播帶貨網上營銷　做一日店長提升溝通技巧

社會 08:00 2022/09/05

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陳浩揚曾擔任一日店長。（陳永康攝）

「我以為做YouTuber好簡單，都係玩樂性質為主，但自己要對住鏡頭講嘢，原來好緊張。」今年中五的學生陳浩揚與很多年輕人一樣，閒餘時間喜愛上網看影片，亦對新媒體很感興趣，更有成為「網紅」的念頭。但暑假期間參加由路德會新翠少年中心舉辦的活動，學習到網絡營銷的技巧後，令陳浩揚明白箇中難處，幸透過活動提升溝通和團隊合作技巧，亦令他可更有自信地表達自己。

陳浩揚於今年6月至7月參加由路德會新翠少年中心舉辦的「未來交誼廳」活動。活動以網上營銷為主題，參加者可學習製作宣傳圖片、文案、拍攝短片和直播帶貨等網上銷售技巧。他們更要即席構思銷售內容，在課堂上拍片，其後亦在社企HKBOX擔任「一日店長」，體驗店長的工作。

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陳浩揚是在母親的鼓勵下參加活動。他一直對新媒體感興趣，平常亦會觀看YouTube影片，更是一名專門拍攝籃球知識YouTuber的粉絲。在他眼中，成為網路紅人不是一件難事，但參加是此暑期活動後才發現，在鏡頭面前說話一點都不容易，即使以往於學校會上堂演講，但面對着不會給予任何反應的鏡頭，讓這位男生感到壓力，「唔知要拍咩內容先吸引到人先睇。」

不過，他在活動中學習到如何包裝一件產品，亦學習到有關拍攝的知識，例如何為分鏡等等。而他在活動過程中，因為要與陌生人分工合作，又要向顧客介紹產品，令他更掌握與他人合作及溝通的技巧。陳浩揚認為，活動中學到的知識及軟技能，對他日後很有幫助，又透露日後有興趣繼續拍攝短片，分享其興趣。

負責活動的中心單位主管朱銘欣說，使用新媒體及看短片是時下年輕人喜歡的休閒活動，希望以此作為媒介，讓青少年學到溝通及合作技巧。她又說，觀察到部分青少年會員疫情下會減低參與活動的主動性，盼以實體活動，鼓勵中學生多與人溝通。

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記者：黃悅晴

中小學教育 疫情 網紅 社企 中學

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