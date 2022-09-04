【67處強制檢測】涉大圍美城苑、將軍澳日出康城等 東涌藍天海岸4廈污水陽性
社會 21:42 2022/09/04
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月29日至9月4日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月5日或6日進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有67幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有15幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 將軍澳煜明苑焜明閣
- 將軍澳雍明苑澤明閣
- 將軍澳英明苑明遠閣
- 將軍澳安寧花園3座
- 將軍澳健明邨明宙樓
- 將軍澳日出康城Sea To Sky1座
- 藍田康華苑宏康閣
- 藍田滙景花園16座
- 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座
- 牛頭角牛頭角上邨常康樓
- 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座
- 牛池灣彩虹邨錦雲樓
- 觀塘安達邨孝達樓
- 觀塘翠屏南邨翠杏樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓
- 九龍城德朗邨德瑤樓
- 九龍城沙浦道83號御．豪 門
- 沙田駿洋邨駿山樓
- 沙田碧濤花園2期嘉麗閣
- 沙田碩門邨健碩樓
- 沙田乙明邨明耀樓
- 沙田溱岸8號3座
- 大圍美城苑貴城閣
- 馬鞍山利安邨利盛樓
- 馬鞍山頌安邨頌德樓
- 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
- 荃灣象山邨秀山樓
- 荃灣灣景花園3座
- 荃灣荃景花園10座
- 葵涌葵涌邨曉葵樓
- 葵涌葵盛東邨盛逸樓
- 屯門兆畦苑兆強閣
- 元朗新時代廣場6座
- 天水圍天耀一邨耀逸樓
- 天水圍天耀二邨耀隆樓
- 天水圍天富苑亨富閣
- 天水圍天恩邨恩翠樓
- 天水圍天澤邨澤輝樓
- 筲箕灣愛蝶灣3座
- 鴨脷洲利東邨東茂樓
- 香港仔鴻福苑鴻麗閣
- 柴灣曉翠苑碧翠閣
- 粉嶺景盛苑歡景閣
- 粉嶺皇后山邨皇盛樓
- 粉嶺榮福中心3座
- 大埔頌雅苑頌美閣
- 大埔大元邨泰寧樓B座
- 青衣宏福花園2座
- 青衣青怡花園7座
- 長沙灣蘇屋邨荷花樓
- 旺角富榮花園10座
- 大角咀帝柏海灣3座
污水陽性：
- 慈雲山慈愛苑愛寧閣
- 慈雲山慈愛苑愛賢閣
- 慈雲山慈愛苑愛裕閣
- 慈雲山慈愛苑愛富閣
- 九龍城東頭(二)邨安東樓
- 九龍城東頭(二)邨旺東樓
- 九龍城東頭(二)邨茂東樓
- 鑽石山龍蟠苑龍珠閣
- 東涌逸東一邨祿逸樓
- 東涌逸東一邨福逸樓
- 東涌逸東二邨寶逸樓
- 東涌藍天海岸影岸．紅 A 座
- 東涌藍天海岸影岸．紅 B 座
- 東涌藍天海岸5座
- 東涌藍天海岸6座
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責任編輯：黃悅晴