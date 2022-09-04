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【67處強制檢測】涉大圍美城苑、將軍澳日出康城等　東涌藍天海岸4廈污水陽性

社會 21:42 2022/09/04

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67處納入強制檢測公告。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月29日至9月4日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月5日或6日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有67幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有15幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 將軍澳煜明苑焜明閣
  • 將軍澳雍明苑澤明閣
  • 將軍澳英明苑明遠閣
  • 將軍澳安寧花園3座
  • 將軍澳健明邨明宙樓
  • 將軍澳日出康城Sea To Sky1座
  • 藍田康華苑宏康閣
  • 藍田滙景花園16座
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座
  • 牛頭角牛頭角上邨常康樓
  • 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座
  • 牛池灣彩虹邨錦雲樓
  • 觀塘安達邨孝達樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杏樓
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓
  • 九龍城德朗邨德瑤樓
  • 九龍城沙浦道83號御．豪 門
  • 沙田駿洋邨駿山樓
  • 沙田碧濤花園2期嘉麗閣
  • 沙田碩門邨健碩樓
  • 沙田乙明邨明耀樓
  • 沙田溱岸8號3座
  • 大圍美城苑貴城閣
  • 馬鞍山利安邨利盛樓
  • 馬鞍山頌安邨頌德樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
  • 荃灣象山邨秀山樓
  • 荃灣灣景花園3座
  • 荃灣荃景花園10座
  • 葵涌葵涌邨曉葵樓
  • 葵涌葵盛東邨盛逸樓
  • 屯門兆畦苑兆強閣
  • 元朗新時代廣場6座
  • 天水圍天耀一邨耀逸樓
  • 天水圍天耀二邨耀隆樓
  • 天水圍天富苑亨富閣
  • 天水圍天恩邨恩翠樓
  • 天水圍天澤邨澤輝樓
  • 筲箕灣愛蝶灣3座
  • 鴨脷洲利東邨東茂樓
  • 香港仔鴻福苑鴻麗閣
  • 柴灣曉翠苑碧翠閣
  • 粉嶺景盛苑歡景閣
  • 粉嶺皇后山邨皇盛樓
  • 粉嶺榮福中心3座
  • 大埔頌雅苑頌美閣
  • 大埔大元邨泰寧樓B座
  • 青衣宏福花園2座
  • 青衣青怡花園7座
  • 長沙灣蘇屋邨荷花樓
  • 旺角富榮花園10座
  • 大角咀帝柏海灣3座

污水陽性：

  • 慈雲山慈愛苑愛寧閣
  • 慈雲山慈愛苑愛賢閣
  • 慈雲山慈愛苑愛裕閣
  • 慈雲山慈愛苑愛富閣
  • 九龍城東頭(二)邨安東樓
  • 九龍城東頭(二)邨旺東樓
  • 九龍城東頭(二)邨茂東樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍珠閣
  • 東涌逸東一邨祿逸樓
  • 東涌逸東一邨福逸樓
  • 東涌逸東二邨寶逸樓
  • 東涌藍天海岸影岸．紅 A 座
  • 東涌藍天海岸影岸．紅 B 座
  • 東涌藍天海岸5座
  • 東涌藍天海岸6座

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責任編輯：黃悅晴

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