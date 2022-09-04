【67處強制檢測】涉大圍美城苑、將軍澳日出康城等　東涌藍天海岸4廈污水陽性

▲ 67處納入強制檢測公告。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月29日至9月4日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月5日或6日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有67幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有15幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

將軍澳煜明苑焜明閣

將軍澳雍明苑澤明閣

將軍澳英明苑明遠閣

將軍澳安寧花園3座

將軍澳健明邨明宙樓

將軍澳日出康城Sea To Sky1座

藍田康華苑宏康閣

藍田滙景花園16座

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座

牛頭角牛頭角上邨常康樓

牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座

牛池灣彩虹邨錦雲樓

觀塘安達邨孝達樓

觀塘翠屏南邨翠杏樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓

九龍城德朗邨德瑤樓

九龍城沙浦道83號御．豪 門

沙田駿洋邨駿山樓

沙田碧濤花園2期嘉麗閣

沙田碩門邨健碩樓

沙田乙明邨明耀樓

沙田溱岸8號3座

大圍美城苑貴城閣

馬鞍山利安邨利盛樓

馬鞍山頌安邨頌德樓

馬鞍山錦豐苑錦莉閣

荃灣象山邨秀山樓

荃灣灣景花園3座

荃灣荃景花園10座

葵涌葵涌邨曉葵樓

葵涌葵盛東邨盛逸樓

屯門兆畦苑兆強閣

元朗新時代廣場6座

天水圍天耀一邨耀逸樓

天水圍天耀二邨耀隆樓

天水圍天富苑亨富閣

天水圍天恩邨恩翠樓

天水圍天澤邨澤輝樓

筲箕灣愛蝶灣3座

鴨脷洲利東邨東茂樓

香港仔鴻福苑鴻麗閣

柴灣曉翠苑碧翠閣

粉嶺景盛苑歡景閣

粉嶺皇后山邨皇盛樓

粉嶺榮福中心3座

大埔頌雅苑頌美閣

大埔大元邨泰寧樓B座

青衣宏福花園2座

青衣青怡花園7座

長沙灣蘇屋邨荷花樓

旺角富榮花園10座

大角咀帝柏海灣3座

污水陽性：

慈雲山慈愛苑愛寧閣

慈雲山慈愛苑愛賢閣

慈雲山慈愛苑愛裕閣

慈雲山慈愛苑愛富閣

九龍城東頭(二)邨安東樓

九龍城東頭(二)邨旺東樓

九龍城東頭(二)邨茂東樓

鑽石山龍蟠苑龍珠閣

東涌逸東一邨祿逸樓

東涌逸東一邨福逸樓

東涌逸東二邨寶逸樓

東涌藍天海岸影岸．紅 A 座

東涌藍天海岸影岸．紅 B 座

東涌藍天海岸5座

東涌藍天海岸6座

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作 骨科醫生拆解不同徵狀成因

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴