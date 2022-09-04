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【東南亞騙案】多一名求助人在當局協助下返港　仍有至少13人滯留

社會 21:42 2022/09/04

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再有一名港人獲救。（資料圖片）

保安局發言人今日（4日）表示，再多一名港人早前向入境事務處（入境處）「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐柬埔寨王國大使館以及保安局專責小組的協助下，今日由柬埔寨回港，並將於今晚稍後抵港。自保安局專責小組成立以來，合共14名求助人在其協調下安全回港。

發言人呼籲有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。

就有港人懷疑被誘騙至東南亞國家，保安局指出，執法部門由今年1月至9月3日，共收到44名港人的求助個案。據執法部門獲得的資料，截至今日，其中31名港人已確認安全，當中25名已回港及4名無需進一步協助及跟進。其餘13人，根據最新資料，當中3人現身處緬甸，9人身處柬埔寨，1人身處老撾，其人身自由受到限制。

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記者：袁澍

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