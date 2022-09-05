【5歲童死亡】屬機構個案未阻悲劇　專家籲檢討介入方式

▲ 兒童事務委員會非官守委員雷張慎佳。（資料圖片）

本港再發生倫常慘劇，深水埗一5歲男童，懷疑長期受虐上周六倒斃家中，身上有30多出傷勢，男童懷孕的母親涉嫌謀殺被捕，男童姨母昨亦因涉嫌對所看管兒童或少年人忽略，被扣留調查。

據了解，該家庭為非政府機構營運的綜合家庭服務中心的個案，兒童事務委員會非官守委員雷張慎佳指，專業人士需反省為何機構的介入仍未阻止事件發生。她指政府應做好善後工作，長遠則應設立「兒童死亡聆訊」，總結反思，避免悲劇一再發生。

警方指，男童的33歲母親上周六因情緒激動企跳，最後由消防及警方阻止；之後警方在房內發現5歲男童屍體，身上有30多處傷勢，包括瘀傷、損傷等，面部很多紫色及黑色瘀痕，相信傷勢有新有舊。另外，死者身形明顯偏瘦，懷疑曾受長時間虐待，警方以涉嫌謀殺拘捕男童母親。

▲ 警方指猝死男童懷疑被長期困在房內。（湯致遠攝）

男童發展遲緩難教 揭30多處傷

警方指被捕母親正在懷孕，育有分別8歲、5歲及3歲子女，另外兩名子女都健康。警方分析，被捕的母親亦有可能因為產後出現情緒問題。至於5歲童父親是越南籍人士，是其母的男朋友，一家人十分疏離，沒有經常見面。

警方指死者5歲男童讀幼稚園低班，因疫情僅在1月時參加過實體課，之後網課都是間中參與；復課後亦沒有現身課堂。警方透露，死者有發展遲緩的問題，經常發脾氣「非常之難教」；故相信對家人構成很大壓力，管教有困難，亦有理由相信該名5歲男童經常被人困在房間，故鄰居表示亦甚少見到男童。

事發一日後，警方昨再拘捕多一名40歲女子，涉嫌對所看管兒童或少年人忽略，據指是男童姨母。

勞福局長孫玉菡周六在社交網絡平台上表示對慘劇深感難過，指有特殊需要的兒童被傷害更令人痛心，社署正配合警方調查，並會繼續與相關非政府機構聯絡，支援有關家庭的福利需要及提供照顧安排和適切輔導。

促設「兒童死亡聆訊」 總結反思

社署則表示，涉事家庭為非政府機構綜合家庭服務中心的個案，另外兩名兒童已送院接受檢查，社工會因應他們的情況，制定合適的照顧和福利計劃，並會為有關家庭提供適切支援。

該家庭曾是機構個案，惟事件仍發生，雷張慎佳指專業人士需要反思及檢討為何幫助未能幫到他們，當中需要下許多功夫，「既然係known case（已知個案），跟進過程中有無用人性化少少的方式去介入，而非被家庭拒絕就結案。」

社署委任的「兒童死亡個案檢討委員會」成立後已發表5份報告，檢視想死因裁判法庭呈報的兒童死亡個案，不過雷張慎佳就指大約已經有70個國家已有設「兒童死亡聆訊」，有法定權力可以召見不同人士，且會逐單死亡個案一一檢視；她指若香港亦推行，相信可以分析案中家庭背景等，總結反思，避免同類案件發生，令兒童可健康安全成長。

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記者：袁澍