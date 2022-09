【醫療服務】眼科顧問醫生親試鞏膜鏡帶回技術　設隱形眼鏡綜合診所病人輪候時間減半

▲ 香港眼科醫院眼科顧問醫生周穎思。(醫管局提供)

本地角膜遺體捐贈力不足,大量病人都未必能得到適切治療。香港眼科醫院眼科顧問醫生周穎思,是醫管局2022年優秀青年獎13名得主之一。她自2006年加入醫管局後致力於推動角膜技術發展,包括設立隱形眼鏡綜合診所,推廣包括鞏膜鏡在內的隱形眼鏡治療,令病人當時的輪候時間縮短一半。周穎思表示︰「我會時刻提醒自己勇敢創新,為病人走遠啲。」

周穎思2012年在醫管局支持下,前往美國哈佛大學交流了解海外應用鞏膜隱形眼鏡治療的模式,同年在香港設立隱形眼鏡綜合診所,推廣包括鞏膜鏡在內的隱形眼鏡治療,可用於乾眼症、角膜病等患者,有效改善病人視力,緩和病情惡化速度,部分病人佩戴後,甚至可免卻進行手術。

一枚鞏膜鏡價值約2,000至4,000元,可持續使用1.5年。周穎思表示︰「望到個病人由熄晒燈嘅愁眉苦臉,到戴上隱形眼鏡嘅嗰種開心,係我繼續幫病人去搵新治療一個好大動力。」

她憶述,在2012年以前,香港醫學界普遍認為鞏膜鏡治療「老套」,不可能會在港普及,但周穎思形容自己「比較曳」,堅持向上司草擬計劃並到海外交流,親身試用鞏膜鏡並將技術帶回香港。設立隱形眼鏡綜合診所後,成功令當時的病人輪候時間縮短52%,隱形眼鏡治療使用率增加85%,成功佩戴率增加62%。

此外,她同時擔任醫管局眼庫醫學總監,亦持續推動及完善公立醫院進階眼角膜移植手術發展與流程,如後彈力層內皮細胞眼角膜移植手術(DMEK);長遠她冀推動捐贈角膜「一分為二」,把後彈力層細胞與角膜其餘層數的組織分離,並用於另一位病人身上。

「Aim for the moon. If you miss, you may hit a star」是周穎思的座右銘,亦時刻提醒着她要勇敢創新,為病人走得更遠。她笑稱︰「即使無即時見到嘅成就,都希望我可以留低少少腳印,啟發我身邊嘅人,繼續為病人服務。」醫管局關注年輕一代同事追求工作認可及成就感,自2018年起設立優秀青年獎,以表揚年輕員工的良好表現;今年有13位優秀青年獲獎。

記者:黃穎津