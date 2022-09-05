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【醫療服務】眼科顧問醫生親試鞏膜鏡帶回技術　設隱形眼鏡綜合診所病人輪候時間減半

社會 00:00 2022/09/05

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香港眼科醫院眼科顧問醫生周穎思。（醫管局提供）

本地角膜遺體捐贈力不足，大量病人都未必能得到適切治療。香港眼科醫院眼科顧問醫生周穎思，是醫管局2022年優秀青年獎13名得主之一。她自2006年加入醫管局後致力於推動角膜技術發展，包括設立隱形眼鏡綜合診所，推廣包括鞏膜鏡在內的隱形眼鏡治療，令病人當時的輪候時間縮短一半。周穎思表示︰「我會時刻提醒自己勇敢創新，為病人走遠啲。」

周穎思2012年在醫管局支持下，前往美國哈佛大學交流了解海外應用鞏膜隱形眼鏡治療的模式，同年在香港設立隱形眼鏡綜合診所，推廣包括鞏膜鏡在內的隱形眼鏡治療，可用於乾眼症、角膜病等患者，有效改善病人視力，緩和病情惡化速度，部分病人佩戴後，甚至可免卻進行手術。

一枚鞏膜鏡價值約2,000至4,000元，可持續使用1.5年。周穎思表示︰「望到個病人由熄晒燈嘅愁眉苦臉，到戴上隱形眼鏡嘅嗰種開心，係我繼續幫病人去搵新治療一個好大動力。」

她憶述，在2012年以前，香港醫學界普遍認為鞏膜鏡治療「老套」，不可能會在港普及，但周穎思形容自己「比較曳」，堅持向上司草擬計劃並到海外交流，親身試用鞏膜鏡並將技術帶回香港。設立隱形眼鏡綜合診所後，成功令當時的病人輪候時間縮短52%，隱形眼鏡治療使用率增加85%，成功佩戴率增加62%。

此外，她同時擔任醫管局眼庫醫學總監，亦持續推動及完善公立醫院進階眼角膜移植手術發展與流程，如後彈力層內皮細胞眼角膜移植手術（DMEK）；長遠她冀推動捐贈角膜「一分為二」，把後彈力層細胞與角膜其餘層數的組織分離，並用於另一位病人身上。

「Aim for the moon. If you miss, you may hit a star」是周穎思的座右銘，亦時刻提醒着她要勇敢創新，為病人走得更遠。她笑稱︰「即使無即時見到嘅成就，都希望我可以留低少少腳印，啟發我身邊嘅人，繼續為病人服務。」醫管局關注年輕一代同事追求工作認可及成就感，自2018年起設立優秀青年獎，以表揚年輕員工的良好表現；今年有13位優秀青年獲獎。

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記者：黃穎津

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