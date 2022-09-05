【童黨襲擊】青衣童黨天台圍毆14歲女童　警拘9男女童

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葵青警區人員一連兩日（9月2至3日）偵破區內一宗童黨欺凌案件。



警方9月2日接獲一名43歲女子報案，指其14歲女兒在青衣寮肚路6號一個大廈天台被人襲擊，報案人將其女兒送到仁濟醫院治理。警員經初步調查，相信受害女童於上址曾與9名男女童因瑣事爭執。期間9名男女童懷疑以手襲擊受害女童，其中一名男童懷疑搶去受害女童身上的約70元現金，而另一名男童懷疑曾自稱三合會成員。



案件交由葵青警區反三合會行動組跟進，經深入調查後，於昨日及今日（4日）在全港多區拘捕5名男童及4名女童，年齡介乎13至16歲，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害；當中一名14歲男童亦涉嫌自稱三合會成員，另一名14歲男童則亦涉嫌盜竊。

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責任編輯：余思嵐