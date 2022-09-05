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【新冠疫苗】崔俊明：勿等第二代疫苗籲盡快打現有疫苗　第二代疫苗亦須先打齊三針

社會 09:57 2022/09/05

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。

本港疫情連續兩日破萬宗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（5日）表示，目前有兩種第二代新冠疫苗，港府因二價疫苗未有太多數據仍未決定是否購買，呼籲市民盡快接種疫苗，不要等第二代疫苗。

崔俊明接受電台訪問時指，現時歐洲批准的第二代新冠疫苗，是包含原始株加上BA.1病毒；而美國批准的第二代新冠疫苗，是包括原始株加上BA.4及BA.5病毒，根據研究，前者的功效與第一代疫苗差不多，而後者則暫時數據不多，而本港還跟藥廠討論中，藥廠指年底付運，但港府需要更多數據以決定是否購買，與疫苗價錢及供應無關。

他又稱，第二代疫苗數據不多，所以採購二價疫苗仍然是漫漫長路，呼籲家長勿等兒童疫苗及第二代疫苗。他補充指，市民必須先打齊三針才可以接種第二代疫苗。被問到採購復必泰兒童版疫苗。他則指估計是政府未與藥廠商議好合約條款，可能需要在本港稀釋復必泰，但進行稀釋是非常困難，認為現時信息混亂，家長以為疫情見頂可以不接種疫苗，希望政府發放明確信息。

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記者：余思嵐

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