【宣布離婚】台上承認與韓籍太太結束18年半婚姻　周國賢激動落淚：過去身在福中不知福

現年42歲的周國賢昨晚（4日）於紅館舉行《THE END演唱會》尾場演出，在台上唱到19歲時寫給當時女友、後來太太的歌曲《天使》時激動落淚，直認與太太「Status已經唔同咗」。完騷後周國賢在後台接受訪時承認，與韓籍太太在一年半年結束了18年半的婚姻，離婚後與三名女兒保持見面，並表示對她們的愛永遠不變。

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今年入行18年的周國賢終於一圓他的紅館夢，舉行三場《THE END演唱會2022》，昨晚尾場更唱到接近凌晨一點才完場。

期間周國賢在台上唱出歌曲《天使》，介紹歌曲時他提到此歌是他19歲留學日本時寫給女朋友的，經過多年後回望，覺得當時的自己好幼稚：「當年10幾歲，成日睇埋啲日劇懶浪漫，覺得對方唔了解我、成個世界中心喺自己度。經過咗咁多年我先至明白，原來我從來未試過站喺佢嘅角度去睇自己。」

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講到一時感觸，周國賢哽咽地謂：「經過咗咁多年，status已經唔同咗，但係我好想今日感受個心一次，如果當年我係唱俾佢聽，而唔係自私唱俾自己聽，個結局會唔會唔同呢？」

唱完《天使》後，周國賢激動落淚：「過去18年我都係身在福中不知福，上天好公平，俾咗我好多機會學嘢，亦拎走咗我啲好重要嘅嘢，先學識啲好沉重嘅課題。有啲好close嘅屋企人、朋友已經失散咗，接下來都會化做我人生動力。」

承認離婚年半

演唱會結束後，周國賢在後台接受傳媒訪問，承認與太太在一年半前結束了18年半的婚姻：「佢唔係公眾人物，我選擇用音樂解釋，同佢始終度過咗21年光陰，我哋選擇用另一種方式去愛，大家仍然係關係好好嘅朋友，我亦會繼續履行做爸爸責任，我永遠愛佢哋，呢樣嘢唔會改變。」

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一見鍾情

周國賢於2004年入行，當時他並未有隱瞞感情狀況，大方承認已婚及已為人父，此舉未有被樂迷抗拒更稱他作「周爸爸」。周國賢在日本留學時，邂逅韓籍太太李美英，於他22歲之齡與對方成婚，同年誕下長女，長女現年已經20歲，另外二人還育有現年分別13和11歲的女兒。

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有指當年周國賢對太太一見鍾情，他出道初期作品《目黑》歌詞所寫的，就是當年與太太的愛情故事。婚後太太為了他移居香港，努力學習廣東話，為了保護太太，周國賢從未正式公開過太太的容貌。

2013年周國賢傳出背妻搭上女助手，當時太太更馬上帶同三名女兒遠走加拿大，因而令他患上抑鬱症。暫別幕前的周國賢在4年後回歸，澄清出軌及太太避走一事，又指自己與太太把這些新聞當作笑話看待。