【游泳精英】聖若瑟書院出產學界飛魚　中五麥世霆世青賽200米蛙泳摘銅

▲ 聖若瑟書院中五麥世霆於世青賽200米蛙泳摘銅。

世界青年游泳錦標賽在秘魯首都利馬舉行，香港代表麥世霆在男子200米蛙泳勇奪銅牌，為港隊取得歷年第3面獎牌，也是繼2013年何詩蓓後，第2名在世青泳賽奪得獎牌的港將。麥世霆就讀傳統名校聖若瑟書院中五，聖若瑟多年來出產無數學界飛魚，包括前港隊泳手方力申。

最新影片︰

「學界蛙王」成方力申師弟

現年16歲的「學界蛙王」麥世霆創出佳績，早前在世青泳賽男子100米蛙泳已打入決賽，可惜只以0.12秒之差，未能躋身三甲。不過，最終他於200米蛙泳，以2分13.90秒完成賽事，成功奪得銅牌。麥世霆既成為何詩蓓後港隊首位世青獎牌得主外，更是香港首位奪得世青獎牌的男泳手，為港也為聖若瑟書院爭光。

▲ 16歲麥世霆是繼2013年何詩蓓後，第2名在世青泳賽奪得獎牌的港將。（香港游泳教練會facebook圖片 ）

中西區傳統男校聖若瑟書院盛產體育精英，尤其在游泳項目，橫掃學界賽事獎項。前港隊泳手及香港游泳紀錄保持者方力正是該校舊生，1997年校友，代表校隊奪過不少學界獎項。去年11月13日聖若瑟書院舊生舉辦《若瑟環島游》，方力申率領跨越40屆（1984-2022）校友，以接力形式環繞香港島游畢一周。

這是全港及本港學界首次全程45公里的團體慈善環島泳，舊生合力為母校籌募善款進行重建計劃，為現在及未來的聖若瑟書院學生提供與時並進的學習環境。為了號召更多人響應籌款，喚起舊生及家長對學校的關心及發展，聖若瑟書院校長黃婉芬曾親自「落水」，在25米的泳池來回游泳50次，事前更進行了21次訓練，最後籌到約100萬。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

面試分中英數及小組討論

聖若瑟書院歷年出產中學文憑試（DSE）狀元及榜眼，名人校友輩出，如諾貝爾物理學獎得主高錕、東亞銀行主席李國寶及前大律師公會主席石永泰等，歌手陳奕迅及林家謙都是舊生。資深傳媒人曾智華今年於聖若瑟書院畢業50年，曾撰文讚賞母校「校風崇尚自由奔放，鼓勵創意互動」、「為香港打造無數驕傲的精英」。

該校開設5班中一，提供54個中一自行收生學額。黃婉芬校長過去接受TOPick訪問時表示，校方在中一自行收生階段，除了學術成績外，學校設有一對一的中英數面試，以及圍繞生活題的小組面試，面試的問題圍繞生活，如「你同意中學取消家政堂嗎？」。

黃校長去年11月於簡介會上提及，面試分為中英數三科，以及小組討論共四個環節；四個環節佔分均等（各佔25%）。中文科面試主要以廣東話進行，同時會以少量普通話考核；其餘環節則以英語進行。而小組討論考驗學生的分析、批判、解難、創意與溝通能力。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳