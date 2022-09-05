【保護毛孩】愛協為期兩月活動宣揚動物福利　會長傅明憲：建人寵共融社區

▲ 傅明憲、連詩雅等多位藝人出席。

香港愛護動物協會（「愛協」）今年踏入成立101周年，繼續致力推動動物福利的發展。適逢10月4日為「世界動物日」，愛協將展開為期2個月的「愛『飾』動物日」Aniform Sports Day活動。

潮流品牌ad-lib人氣柴犬店長P仔 （PJai） 及治癒系的貓咪癲噹亦雙雙成為Aniform Sports Day 大使，聯同各界愛護動物人士一同宣揚尊重、關愛及接納所有動物的信息。

是次活動主題為「Aniform Sports Day」，彰顯堅毅不屈的體育精神。愛協多年來無論面對順逆境，仍然維持各項動物福利工作，幫助有需要的動物，積極建設人寵共融社區，發揮永不放棄的體育精神！

▲ 「愛『飾』動物日」上周在TKO Spot由愛協主席傅明憲主持開幕禮。

第8屆「愛『飾』動物日」上周舉行開幕典禮，香港愛護動物協會會長傅明憲聯同一眾支持是次活動的企業贊助商及多位愛護動物藝人，包括連詩雅、趙希洛、謝利、鍾雨璇、劉宇霆、曾頌珊、高晉、林凱恩及陳爽，為活動展開序幕並分享與愛寵一起運動的甜蜜點滴。

一眾學生在開幕禮運用環保物料為大會設計出10套以愛護動物為主題的運動風格服飾，結合運動及時裝兩大元素去宣揚愛護動物的重要信息！

▲ 活動包括推出一系列禮品套裝。

為期2個月的「愛『飾』動物日」將會推出連串精采活動，包括實體與虛擬的運動體驗活動、匯集各式生活雜貨、寵物用品及自家手作產品的寵物市集等。

香港愛護動物協會會長傅明憲表示︰「我們很感激社會大眾和各界人士的支持，令愛協過去一世紀在推動香港動物福利上取得重要的成果，大大提升市民對動物福利的關注。我們鼓勵市民參與『愛『飾』動物日』，將愛護動物的信息傳揚出去，締造一個人寵共融的社區。愛協多年來透過社區發展及教育工作，宣揚負責任飼主的信息，希望更多人明白到人寵和諧共處的道理。」

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記者：區家歷

