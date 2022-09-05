【長者確診】家庭醫生：緊急情況用抗新冠病毒口服藥減低重症　有病人自行停藥或令病情反覆

▲ (資料圖片)

醫管局行政總裁高拔陞曾指，有大約6成長者不願服用新冠口服藥。家庭醫生林永和今日（5日）表示，私家診所有1、2成確診長者因擔心西藥副作用等，不願意服用抗新冠病毒口服藥，但會盡量解釋服用新冠口服藥的重要性。

林永和接受電台訪問時指，有確診長者初時不肯服用抗新冠病毒口服藥，經仔細解解説後才願意服用，但長者其後又不願意服用，需要之後跟進確保病人完成療程。他們害怕西藥有副作用，可能見到身邊有朋友曾服用中藥康復，但在緊急情況下需要選擇一種最有效藥物減低重症，有年紀較大確診病人，服用新冠口服藥或有肚瀉等輕微反應。

他又稱，本港抗新冠病毒口服藥是免費的，藥物對沖會小心處理，會減低份量或暫停對沖藥物都可以服用口服藥。他透露有病人自行停用藥物，病情有機會反覆，建議家人多留意長者服用藥物情況，確保完成整個藥物療程。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐