  • 32°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【呵護肝臟】 生活壓力大會肝鬱傷肝 每日飲一杯蜂蜜水護肝抗肝鬱

健康 11:01 2022/09/05

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

養肝無分季節，是每一天的功課。

保護肝臟使之運作健康，除了多飲白開水和保持充足睡眠外，還要戒掉無節制地飲酒，因為它含有的乙醇能加重肝臟的代謝負擔，會造成酒精性肝臟，導致肝硬化，甚至肝癌。另一會損害肝臟的物質，是煙草。它含有的大量有毒物質能直接損害肝臟。因此，煙、酒這些東西，宜避之則吉。

有沒有聽過怒氣傷肝？肝鬱？這都與情緒有關。常常悶悶不樂，動不動大發脾氣的，都會導致肝鬱、傷肝。長期不開心、緊張、生活壓力太大、感情不順又無疏導方法，日積月累，最終可能會患上肝癌。

最新影片推介：

都說肝臟對情緒是非常敏感的，你憂鬱、憤怒等就會出現肝鬱；你樂觀、笑口常開、不斤斤計較、行善助人、肝臟氣血自然暢順疏通。為了養肝，醫生說要時刻保持心境平和，就算是發脾氣也不要超過三分鐘。

其實，養肝無分季節，是每一天的功課。最好能夠每日飲一杯蜂蜜水（肝火重的人應多飲），一大茶匙加一杯溫開水調勻，即可飲用。蜂蜜能通腸潤便、排毒養顏、解酒護肝、抗菌消炎、提高免疫力、潤肺止咳，是防秋燥佳品。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 李韡玲

相關文章

【癌症警號】皮膚痕癢膚色變黃或是癌症先兆　醫生解構5大皮膚症狀預警肝臟問題
18:48 2022/07/13
【癌症警號】皮膚痕癢膚色變黃或是癌症先兆　醫生解構5大皮膚症狀預警肝臟問題
【肝臟腫瘤】女子上腹痛逾10日誤診腸胃炎　照超聲波揭長9cm肝臟腫瘤
09:20 2022/07/27
【肝臟腫瘤】女子上腹痛逾10日誤診腸胃炎　照超聲波揭長9cm肝臟腫瘤
【益生菌】男子食益生菌肝臟化膿入院　腸胃科醫生列8種高危人士可致敗血症
18:32 2022/08/15
【益生菌】男子食益生菌肝臟化膿入院　腸胃科醫生列8種高危人士可致敗血症

你可能感興趣

【癌症警號】皮膚痕癢膚色變黃或是癌症先兆　醫生解構5大皮膚症狀預警肝臟問題
18:48 2022/07/13
【癌症警號】皮膚痕癢膚色變黃或是癌症先兆　醫生解構5大皮膚症狀預警肝臟問題
【肝臟腫瘤】女子上腹痛逾10日誤診腸胃炎　照超聲波揭長9cm肝臟腫瘤
09:20 2022/07/27
【肝臟腫瘤】女子上腹痛逾10日誤診腸胃炎　照超聲波揭長9cm肝臟腫瘤
【益生菌】男子食益生菌肝臟化膿入院　腸胃科醫生列8種高危人士可致敗血症
18:32 2022/08/15
【益生菌】男子食益生菌肝臟化膿入院　腸胃科醫生列8種高危人士可致敗血症
養生 正能量 肝硬化 壓力 肝癌

最高瀏覽

【大腦殺手】29歲人妻按摩聞到腐臭味疑有隱情報警　突抽搐倒地驚揭患腦膠質瘤
15:34 2022/09/04
【大腦殺手】29歲人妻按摩聞到腐臭味疑有隱情報警　突抽搐倒地驚揭患腦膠質瘤
【阿Mo傷勢】So Ching發文回應李啟言近況　蘇芷晴引用名句表明決心
22:58 2022/09/04
【阿Mo傷勢】So Ching發文回應李啟言近況　蘇芷晴引用名句表明決心
【愛要及時】港媽猝逝前給放工後的兒子留飯　兒子按指示加熱飯菜吃下淚崩
18:30 2022/09/04
【愛要及時】港媽猝逝前給放工後的兒子留飯　兒子按指示加熱飯菜吃下淚崩