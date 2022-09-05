【呵護肝臟】 生活壓力大會肝鬱傷肝 每日飲一杯蜂蜜水護肝抗肝鬱

▲ 養肝無分季節，是每一天的功課。

保護肝臟使之運作健康，除了多飲白開水和保持充足睡眠外，還要戒掉無節制地飲酒，因為它含有的乙醇能加重肝臟的代謝負擔，會造成酒精性肝臟，導致肝硬化，甚至肝癌。另一會損害肝臟的物質，是煙草。它含有的大量有毒物質能直接損害肝臟。因此，煙、酒這些東西，宜避之則吉。

有沒有聽過怒氣傷肝？肝鬱？這都與情緒有關。常常悶悶不樂，動不動大發脾氣的，都會導致肝鬱、傷肝。長期不開心、緊張、生活壓力太大、感情不順又無疏導方法，日積月累，最終可能會患上肝癌。

最新影片推介：

都說肝臟對情緒是非常敏感的，你憂鬱、憤怒等就會出現肝鬱；你樂觀、笑口常開、不斤斤計較、行善助人、肝臟氣血自然暢順疏通。為了養肝，醫生說要時刻保持心境平和，就算是發脾氣也不要超過三分鐘。

其實，養肝無分季節，是每一天的功課。最好能夠每日飲一杯蜂蜜水（肝火重的人應多飲），一大茶匙加一杯溫開水調勻，即可飲用。蜂蜜能通腸潤便、排毒養顏、解酒護肝、抗菌消炎、提高免疫力、潤肺止咳，是防秋燥佳品。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9