【思念成動力】難忘當年離港留學爸爸機場流淚　方健儀：思念令人學會珍惜眼前人

▲ 「思念是一種很玄的東西」，玄在它可以熬人，也可令我們更珍惜眼前人。

暑假出席很多餞別宴，席間例牌訪問即將離港的大人細路︰「有無唔捨得香港嘅親友？」

家長普遍說有，但離愁別緒沒有想像中嚴重。子女們更不會傷感，因視訊設備十級方便，又可透過手機應用程式，隨時隨地連綫一起打機聊天，恍如沒離開過。

科技縮窄人與人距離，眾人皆說是好事，我反而覺得不太對勁。你未必認同我，但因為我親身經歷過，覺得有時離別、掛念、期待都是一種動力。

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2004年我負笈英國留學，當年雖然有MSN，但要定點聯繫，長途電話每分鐘幾元，沒有社交平台、智能手機，那時距離感很大，離愁別緒更深。很記得離港那晚，一家人前來送機，平日喜怒不形於色，對我留學的事很淡然的爸爸，竟在離境大堂老淚縱橫，大家互相擁抱。那一刻我呆了，老爸經常為口奔馳，一家人鮮少促膝談心，更遑論攬攬對方？到離別一刻才可逼他把不捨之情宣之於淚。到彼邦後，我很思念家庭，很珍惜每次講長途電話機會，期待那天再重聚，是我每天的動力。

但現在大家居於地球村，沒大距離感，沒太不捨得，上網見面機會唾手可得，見到就見，見不到等下次，然後你有你的生活，我有我的忙碌，沒有所謂。我想，現在我再到海外升學，已懂得fb、ig、WhatsApp、WeChat的老爸再送機，他未必再決堤。如果沒有當年的距離或思念，我或許從不認識真正的爸爸。

有首歌叫《思念是一種病》，我不完全同意，反而認同「思念是一種很玄的東西」，玄在它可以熬人，也可令我們更珍惜眼前人。

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全文刊於《晴報》，原題為思念是一種病？