【香港小姐2022】侯選港姐張可欣掛念病母淚灑　音樂劇排練未達標佳麗輪住爆喊

▲ 昨晚播映的港姐特輯，有不少洋蔥位。

由於有5位候選港姐確診新冠肺炎，故原定昨晚（9月4日）舉行的《2022香港小姐競選》準決賽被迫取消，TVB將港姐準決賽及決賽二合為一，於本月25日舉行。

在昨晚，TVB改播《2022香港小姐競選美麗序章》，節目輯錄了19位佳麗一連7日於愉景灣特訓的過程，當中有不少洋蔥位，佳麗決排練跳舞和唱歌未達標而輪住喊，當中12號張可欣因掛念病母而淚灑鏡頭前。

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港姐佳麗分組練習

一眾佳麗早前到愉景灣Staycation，接受星級導師趙增熹、麥秋成、Sunny Wong等的改進課程。

佳麗分成紅藍兩隊，而3號陳瑞菱及13號邢慧敏擔任隊長，期間眾佳麗要為音樂劇《Singing in the rain》排舞和練歌。

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▲ TVB昨晚播《2022香港小姐競選美麗序章》。

張可欣思念母親

在練習唱歌時，部份佳麗五音不全，如何努力唱也未能違標，當中林鈺洧及張可欣忍不住爆喊，林鈺洧其後解釋：「我好緊張，我未唱過歌，個腦空白一片，喊是因為好嬲自己。」

至於張可欣因掛念母親而失準，她說：「特別倒楣，因為媽媽生病了，很嚴重，我們已經3個月沒見，有一點不上心，結果就這樣。」

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佳麗輪流爆喊

至於9號陳銘鳳也忍不住爆喊：「喊是因為好想幫她，但是幫不到，不想見到我保護的人比人批評。」

至於「翻版陳茵媺」1號徐麟跟在排舞時，因為擔心表現不佳影響他人，也在鏡頭前灑淚，另外7號王子蝶同樣因失準而爆喊，似乎在訓練期間佳麗們承受不少心理壓力。

▲ 19位佳麗早前以泳裝見媒體。（取自Facebook）

佳麗沙灘傾心事

最後，19位佳麗圍著火爐於沙灘上傾偈，問到如果要犧牲自己成就別人，會揀那一位佳麗時，林鈺洧謂會挑選邢慧敏，早前有指二人鬧不和，林鈺洧即喊著澄清：「外間經常說我們兩個爭，我們沒有不和，其實我很喜歡她，我願意犧牲自己給她繼續前進，她攞獎就等於我攞獎一樣。」

此外大會安排佳麗讀出自己寫給另一位侯選佳麗的信，20號梁家琪聽完17號張靜婷寫給自已的信後，忍不住相擁爆喊，場面感人。

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