【食用安全】奶奶原袋凍肉放枱面解凍擺通宵　港女崩潰：佢完全唔覺有問題

▲ 奶奶原袋凍肉放枱面解凍，室溫擺通宵流出「血路」。

烹煮急凍食物前要事先解凍，不過大家知道正確的解凍方法嗎？近日有女網民發文抱怨，指奶奶將一袋急凍免治豬肉放在飯桌上通宵解凍，流出的血水形成一條「血路」，更滴濕餐椅，讓她相當崩潰。

該名女網民於Facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發文，指奶奶將一包裝在保鮮袋的急凍免治豬肉，放在餐桌上一整晚解凍。從圖片可見，該袋豬肉解凍後流出許多血水，更一路沿著餐桌流到餐椅，椅墊更被染濕一大片，令她大感無奈。

乜搵隻碟裝住袋肉嚟解凍真係咁難㗎咩？睇嚟袋肉放喺室溫已經好耐。

▲ 該袋豬肉流出大量血水。（圖片來源：Facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」）

樓主表示，奶奶向她解釋，因為昨夜很晚才取出豬肉解凍，而事後有主動抹餐桌及洗椅墊，「但完全無理張有一行血痕嘅布枱布」，最終要由樓主清洗。不過，樓主始終不理解奶奶為何要將豬肉直接放在餐桌上解凍。

最鍾意生肉放室溫hea足全日，完全唔覺有問題，好多時煮完仲要請朋友食，佢對佢啲朋友真係好好！我係唔會食佢啲嘢。

貼文引起網民熱議，不少人認為樓主的奶奶欠缺衛生意識，又指不應將凍肉放在室溫下解凍，因這樣會滋生細菌，「見到已經唔開胃」、「好噁心」、「好一條血路」。

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食安中心教3招正確解凍

不少人都會偷懶直接在室溫解凍冷藏肉，但食安中心表示，室溫及熱水解凍法並不適宜。冷藏肉的溫度一旦高於攝氏4度，冷藏前已存在於肉類中的細菌，便可再度活躍起來並開始繁殖，有可能導致食物中毒。

據中心資料顯示，肉類應透過以下3種方法解凍；如需快速解凍，中心建議用流動自來水或微波爐解凍，但提醒過程中有可能令肉類置於有利細菌生長環境，故解凍後必須立即將烹煮。

放進雪櫃解凍

解凍需時 (通常要一晚時間) ，須預早計劃明天所烹煮的食物。

食物用保鮮紙包好，免受污染。

食物應在兩天內處理或食用。

用流動的自來水解凍

即食食物須用保鮮紙包好，才可用自來水解凍，免受污染。

自來水應保持流動， 以縮短解凍食物所需時間。

如未能馬上處理已解凍的食物，應以保鮮紙包好，放進雪櫃。

使用微波爐解凍

食物放進微波爐前須用保鮮紙包好。

解凍分兩次完成； 完成第一次解凍後 ， 應取出食物翻動 ， 然後 再完成第二次解凍，使解凍效果更全面。

關掉微波爐幾秒後才取出食物。

已解凍食物有部分的溫度可能超過攝氏30度，細菌容易滋生，因此 須馬上烹煮或食用。

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責任編輯：羅嘉欣