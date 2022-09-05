【香港小姐2022】候選佳麗張可欣生日獲父母贈跑車　Naomi感謝母親：我一直在想你

由於今屆5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染，《2022香港小姐競選》準決賽與決賽二合為一，於9月25日舉行。

昨晚（9月4日），TVB播出《2022香港小姐競選：美麗序章》，輯錄了佳麗們早前一連7日接受星級導師們的精華改進課程。其中被稱為「翻版朱晨麗」的12號張可欣（Naomi）因掛念數月未有見面的病母，以致採排時不太專心。

日前，Naomi就於IG中分享去年的生日點滴，大騷名車、花束相片，似乎也相當開心！

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獲父母贈跑車

她表示自己在去年生日時收到了父母送、人生第一部跑車作生日禮物，至於今年收到最好的禮物是有機會踏上港姐舞台，並指「我的生日也是你的受難日，我一直在想你」，以表達對媽媽的感謝、愛。

而在中國山東出世的Naomi參選今屆香港小姐，在宣傳片中已落力講廣東話，並明顯有待改進，但的確是誠意可加。

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騷美好身段

Naomi除了在IG公開自己的生日禮物外，最常見的一定是她美好的身段、自拍照。

同時，她又曾透露自己在參選期間進行低糖飲食，再加上港姐密集式的採排時間，相信她在決賽當晚可展現最美的體態！

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