【阿媽有咗第二個】跟彭秀慧爆姜濤錄音秘密　古巨基：毛舜筠有第三個仔

▲ 基仔爆姜濤錄音秘密。

電影《阿媽有咗第二個》票房已經超越三千萬，戲中神秘客串的古巨基，日前與導演彭秀慧 在IG直播，解構《阿媽有咗第二個》秘密。彭導指電影首次上映是在大阪，當時已有人知道古Sir是神秘彩蛋，但大家都保守秘密，因為彭導曾經話邊個劇透就「殺咗佢」！

古Sir當日收到彭導邀請，講到他在戲中的角色是演「古巨基」，笑言：「古巨基，冇人會演得比我好囉，我最熟佢囉，我諗我應該會幫到手嘅...」古Sir說不知有甚麼戲份：「唔知會唔會有接吻戲、濕身戲，問都冇問就一口應承了！」

彭導靈認為《阿媽》是講歌手的故事，如果有位真實的歌手參演，為方晴加持就更perfect，但選擇不多，結果基仔應承實在太好！彭導特別翻看與古Sir的whatsapp對話，說：「第一次邀請古Sir參演已即獲答應，第二次再問古Sir可否與方晴合唱亦爽快答應。基仔笑謂：「因為我覺得冇人可以扮到戲內的古巨基唱歌的，搵唔到代唱㗎喇，哈哈！」

▲ 爆拍攝秘密。

彭導選歌時，除了《愛回家》仲有《初心》。有網民問到《阿媽》版《愛回家》首段呼吸聲好大聲，基仔親自拆解：「係有特別意思，我想聽嘅人特別係聽住耳筒，好似有人輕輕喺耳邊同你講嘢嘅感覺，所以前段我同姜仔呼吸聲都刻意留番，感受到一種好似攬住你家人、你愛嘅人喺耳邊唱歌嘅感覺。」

古Sir重提第一日拍攝見到姜仔兩人的對話，姜濤說他和媽媽看古巨基主演劇集《情深深雨濛濛》三十幾次，古Sir聽罷驚訝到擘大個口，覺得他孝順！

在錄音室見到他是個鄰家男孩：古Sir笑謂：「佢係問題少男，都係問我拍戲多，我哋去錄音但佢問我拍戲呀...哈哈哈」

姜濤又問古Sir面對兩位女主角現實中會點揀，古Sir反問「如果係你又點揀」，可愛的姜仔一樣話：「呀，我都唔識揀呀！」基仔大讚姜仔用心又勤力做音樂，當日錄音過程極之順利，四、五小時便完成。

▲ 毛姐突然加入。

談到兩代歌手的分別，古Sir指當年是18、19歲藝訓班入行，約22歲做歌手，跟方晴差唔多。感覺年輕一代已經好有才華好有想法，回想自己當年好單純只是很喜歡唱歌，簽約做了歌手慢慢實戰中學習，工作經驗慢慢儲落，而這個世代的歌手很多都真係好叻，很多還懂得自己製作，曲風多元化好犀利！

直播進行大概一小時後，毛姐突然驚喜現身！古Sir笑謂《阿媽》入面其實你有三個仔：「我都係你個仔！」

三人談起在錄音室的一段，覺得成件事發生很自然，古Sir同毛姐真係似並肩作戰多年的拍檔，有人問「點解方晴演唱會冇古巨基出現？」彭導笑謂：「只會有兩個原因，就

係時間同資源喇！」古Sir打蛇隨棍上笑謂：「或者仲有一個原因，就係因為有下集！」網民即時起哄，彭導笑謂：「死啦，我講咗冇下集喎！」彭導話如果有可能都會係十年後，毛姐爆出一句：「阿媽死咗啦！」爆笑全場。

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