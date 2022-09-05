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【疫苗接種】疫苗通行證擬降至5歲需打2針　兒童權利委員會：小朋友會感被受罰須考慮成長

社會 11:23 2022/09/05

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（林宇翔攝）

政府有意將疫苗通行證涵蓋年齡下調至5歲或以上兒童，本周將公布細節。香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉今日（5日）表示，推出這個措施不應只想防疫風險，須考慮小朋友成長，了解家長擔憂，港府應該諮詢兒童事務委員會意見。

黃惠玉接受電台訪問時指，近日收到很多家長來電，指擔心甚至落淚，相信下調疫苗通行證年齡對小朋友影響很大及深遠，早前已有調查指疫情下令學童肥胖問題加劇，現時疫苗通行證再降下年齡，令小朋友無法進入康文署場地，影響他們社交活動。有家長曾透露子女接種第一劑疫苗後反應很大，其後無打第二針，明白政府希望建立免疫屏障，但小朋友現時無法理解，不應該逼他們抗疫。

變了很多地方不方便，小朋友不理解，會覺得自己是否做錯，病了一場，但好似被受罰哪裡也不能去

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記者：余思嵐

 

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