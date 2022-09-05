【東張西望】深水埗企跳案揭家庭悲歌　5歲男童生前疑受虐大腿僅汽水罐粗

▲ 深水埗3日發生的一宗企跳案，揭發家庭悲歌。

深水埗石峽尾街一幢唐樓周六（3日）發生一宗企圖跳樓案件，一名懷有5個月身孕的34歲黎姓女子情緒激動，一度企圖跳樓，及後由消防員奮不顧身救人，才不致釀成傷亡。女子被救回後，其5歲次子卻被發現在屋內昏迷，送院最終搶救不治。

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TVB資訊節目《東張西望》昨日（4日）再探討此案，並揭發了離世男童及其母親背後辛酸。企跳女子當日被救回入屋後，節目主持人梁敏巧也有訪問當時在場警員。

他表示當時女子的腳離開了簷篷，懸掛半空，見到她有掙扎，似要掙脫救援人員的手，陷入膠著狀態。警員相信如當時再耗時幾分鐘，雲梯仍未到達的話：「可能係一個唔好嘅結局。」而他又表揚該名救人消防員的英勇。

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警方進入女子家中後，發現她的5歲兒子在屋內昏迷，男童身型瘦弱，與2歲幼童相似。男童不只「皮包骨」，更是遍體鱗傷。警方在3日的記者會上，亦提及男童傷勢包括損傷、刮傷及瘀傷，面部傷勢最嚴重，有多處黑色及紫色瘀傷，警方不排除男童是受到長期虐待。而消息指，男童大腿直徑只有2至3吋，跟一個汽水罐的直徑相約。

經初步調查，警方將案件列作謀殺，並拘捕男童母親，而男童40歲的姨母亦因涉嫌疏忽照顧被拘捕。男童母親姓黎，與前夫育有一名8歲大女兒，後來再與越南藉男子誕下案中的5歲大二兒子，以及2歲小兒子，一家五口居於涉案約100呎劏房單位。

其男友離她而去後，男童母親就靠打散工過活，獨力照顧案中懷疑有SEN特殊教育需要的二兒子，其他孩子就交由親友照顧。

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警方表示，經調查後發現男童有發展遲緩的問題，經常發脾氣，可以想像到家人對他的管教是相當困難，也可能構成很大壓力：

我地懷疑可能佢（男童母親）嘅情緒係好難教嘅情況，就導致呢個慘劇一個好主要嘅原因。

註冊臨床心理學家梁重皿博士接受節目組訪問時表示，許多時在照顧不同SEN孩子，會有很多不同壓力，可能會用打、鬧、罰的方式，其實家長在情感上也覺得受到傷害。

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責任編輯：羅嘉欣