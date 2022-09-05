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【中秋節2022】新都會廣場中秋「蒲公英の町」　夢幻花圃打卡位免費入場

休閒消費 11:13 2022/09/05

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葵芳新都會廣場初秋呈獻「蒲公英の町」，由即日起至 10 月 30 日可到露天廣場的蒲公英主題花園打卡。（相片來源：新都會廣場）

葵芳新都會廣場初秋呈獻「蒲公英の町」，即日起至 10 月 30 日點亮夜空。商場 L4 露天廣場設置繽紛蒲公英裝置配以閃亮拱門，打造成甜蜜花圃及閃爍「蒲公英小路」。同場有中秋限定活動及消費獎賞。

由商場 L3 露天廣場拾級而上，梯間迎來一簇簇盛放的蒲公英，登上商場 L4露天廣場後，蒲公英花圃配以天使花合組成「蒲公英小路」。每棵蒲公英高達 3 米，迸發出櫻紅、蘭花紫及澄黃的夢幻彩光，晚間蒲公英綻放宛如耀目的花火。花圃前方是一座小孩藝術雕像，不時向四周放送幻彩泡泡，營造夢幻氛圍。

訪客可在許願牆前拍照，亦可透過水幕牆上方的戶外大電視向親友發送祝福。凡於指定時間參加「Wishing Dandelion」電視互動遊戲，掃描場內二維碼，揀選心水願望投射到大電視屏幕，於指定時段參加電視互動遊戲，有機會獲得 $50 電影贈券或指定餐飲贈券。

中秋節期間限定的「幻彩燈謎樂」活動，在五光十色的霓虹燈籠下，一家大小可齊齊動腦筋猜燈謎歡度中秋。於中秋迎月及正日的晚上，更有Busking Night，由年青樂隊作現場演奏，可一邊賞月，一邊在蒲公英的燈飾下欣賞輕快的樂章。

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凡於 9 月內憑即日指定消費，可換領電子餐飲贈券、新地商場贈券及賺取 The Point 積分，盡享高達$350 回贈；亦可以指定 The Point 積分，換領「中秋美食立減券」，享有高達 75 折優惠。

新都會廣場「蒲公英の町」
地址：葵涌興芳路 223 號新都會廣場 L4 露天廣場
日期：即日至 10 月 30 日
時間：10 am - 10 pm

記者：張頌婷

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