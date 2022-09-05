【痞子殿下】黃建東分飾真假國師　連死兩次首試「針斃屍體妝」瞓棺材

TVB劇集《痞子殿下》上星期五播出大結局，藝人黃建東（東東）在劇中一人分飾真、假國師兩個角色，挑戰甚大，但揚言過足戲癮。

而東東飾演的兩個角色都是死亡收場，但他首次化上「針斃屍體妝」，更要體驗瞓棺材蓋棺，直指蓋棺一刻：「好緊張！」

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為了分飾兩個角色，東東事前做足功課：「假國師是個受人擺佈的神棍，外面正經但內裏戇直。我用了『兄弟幫』龍哥的口訣，以及不停把玩兩個保健手球來演繹。而真國師很深沉、邪惡，是我之前沒有做過的角色，拍攝時導演提我要減少表情以及聲調減掉抑揚頓挫，把自己潛藏的冷酷一面展現出來。」

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今次的真、假國師演出，東東收到不少好評和讚賞，他直言很感謝監製勇敢嘗試發掘他的可能性。

提到最多觀眾談論的一場戲，應該是假國師「鹹濕」周嘉洛、反串的四姑娘一幕：「拍攝時除了要眼神鹹濕他，還要摸他大髀。本身只是摸膝頭哥，怎料劇組想我摸高點再加上手指要打圈。不過嘉洛真的好專業，搞到他這樣不安我都不太好意思。」

另外，今次東東飾演的兩個角色最後都要被殺死，還要化「針斃屍體妝」躺棺材被蓋棺：「蓋棺一刻很緊張，不過幕後手足很好，不停在棺材外面問我O不OK，最重要是拍攝之後收返封大吉利是！」

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