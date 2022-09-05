【生命鬥士】5歲Sheldon腫瘤急增病情不受控　媽媽求集氣：賺回來的每天過得平安

▲ 癌童Sheldon腫瘤急增病情不受控，媽媽求大家幫忙集氣。

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，抗癌路波折重重。8月中，Sheldon鼻竇和腮骨的腫瘤惡化，病情急轉直下，至昨日（4日）Sheldon媽媽更新兒子的最新情況，表示兒子病情不受控，懇請大家集結力量為Sheldon禱告，讓他賺回來的每一天過得平安快樂，不再痛苦。

臉上腫瘤急速生長不受控

Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」，曾赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，成效均不理想。相隔前一帖文逾2星期，昨日（4日）Sheldon媽媽在社交網站發帖指，遲遲未有更新狀況，是因為在等待有好的消息，可惜最終也等不到。媽媽詳細講述Sheldon的現況很惡劣。

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自從Sheldon臉上的腫瘤急速生長，影響視力、呼吸和進食後，兒童醫院和瑪麗醫院立即在短時間內為他安排了電療，可惜腫瘤不但沒有縮小，而且病情亦不受控制，甚至前幾天他突然流大量鼻血，亦因為他的血小板太低，最終需要專科幫助下才能成功止血。醫生提醒Sheldon家人，Sheldon隨時有過度出血的情況，血液會倒流口腔，令呼吸困難，甚至引致窒息。

除此之外，嗎啡亦不能完全止到Sheldon的頭、眼、面、口、頸、背和四肢的劇痛，全身的不適令他忍不住發脾氣，惟有採用鎮靜劑令他入睡，盡量不感到痛楚。

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還有，面上的腫瘤令Sheldon的牙齒傾倒、上下顎牙肉互相磨擦，不能正常地進食和說話。同時電療引致他的口腔黏膜破損，滿布血絲，連漱口也感到非常疼痛。加上兒子噁心的情況比較嚴重，不能進食，四肢瘦得如火柴一樣。

珍惜賺回來的每一天

面對兒子以上種種的狀況，Sheldon媽媽忍不住問醫生兒子的情況能活多久，醫生跟Sheldon媽媽說︰「不如我們當每一天也是賺回來的。」此話令Sheldon媽媽驚醒，表示感謝醫生的提醒，與其痛苦地在倒數每一天，何不好好地珍惜賺回來的每一天。

有宗教信仰的媽媽有感即使天父沒有把小戰士奇蹟地醫治好，但仍然盼望主能繼續保守兒子，讓Sheldon賺回來的每一天也過得平安快樂，不再痛苦。

同時懇請一眾關心Sheldon的大家集結力量，繼續為他們衷心禱告。

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責任編輯︰王明芳