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【眾星支持】周國賢+盧巧音+6號+趙學而等義助眾籌　《一秒拳王》攝影師用相片說故事擬出攝影集

休閒消費 13:19 2022/09/05

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周國賢、盧巧音、6號和趙學而齊齊為攝影師Riddick Douglas Ning的攝影集《煙花之地》粉墨登場。（圖片受訪者提供）

這年頭大家因為疫情被困在香港，造就了更多人留意本地創作，當中有一位攝影師Riddick Douglas Ning找來本地眾星為他籌拍一本名為《煙花之地》攝影集和即將行攝影展，當中支持的歌手包括周國賢、Rubber Band的6號、盧巧音、趙學而、C allStar、鍾舒淇和Zpecial鼓手煒賢等，絕對值得支持。

或許大家都不認識香港攝影師Riddick Douglas Ning也說不定，但他的作品大家都一定會見過，例如《一秒拳王》和《濁水漂流》的電影海報、有過百萬人次觀看歌手陳健安的《煉獄健身室》MV、SoulJase（何建曦）一系列MV例如《Bounce Back》，與及樂隊Zpecial的《我的片單》都出自他的手筆。 

今年他正準備推出一本眾籌攝影集《煙花之地》，《煙花之地》由籌備到拍攝過程歷時3年，用了相片來訴說《煙花之地》這個故事。

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《煙花之地》合共7輯攝影作品。這7輯攝影作品用「煙花」串連起，用不同的攝影類型及手法，刻劃由初開到枯萎的過程。他利用青樓戀愛故事作比喻，由大家互相追逐、展現自我、到戀愛綻放一刻、再到縱情聲色，繁華過後的冷清，到最後離開，都一一利用有趣的攝影手法表達。

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攝影集除了以上提及的歌手全力支持外，樂隊Zpecial的鼓手煒賢、舞台劇演員黃呈欣、黎濟鉻、甚至遠赴米蘭曾當上Dolce & Gabbana時裝展上的男模的Wilfred Wong亦包括其中。絕對值得支持，大家可以登上Riddick Douglas Ning的Instagram裏詳細了解眾籌內容，同時他的個人攝影展亦準備就緒將於今年舉辦。

記者：何偉雄

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