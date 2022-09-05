【食用安全】西瓜切好保存不當易生細菌　專家：細菌感染恐引發敗血症

▲ 西瓜保存不當易受細菌污染，進食後有機會引發敗血症。（iStock圖片）

夏日炎炎，很多人都愛吃西瓜消暑，不過台灣有專家指出，若西瓜切好後沒有妥善保存，可能會受細菌或黴菌污染，進食後有機會引致食物中毒，甚至敗血症。

毒物科專家招名威教授在Facebook專頁指出，西瓜切好後沒有立即吃完，又未妥善保存，與空氣接觸後，可能會受細菌或黴菌污染。另外，用不乾淨的砧板和刀具切西瓜，亦容易將口腔中的細菌帶到西瓜上，有機會造成微生物污染。

招名威表示，要避免將細菌食落肚，應妥善保存西瓜。即使用保鮮紙包著，切完放在保鮮盒或雪櫃內，只要時間一長，滋生細菌的風險仍很高，「畢竟西瓜這種高糖分的水果，微生物可是很愛的」。

他提到，很多細菌或黴菌感染都可能引發敗血症，尤其是免疫功能不全、有病在身的人士，或長者等族群，都可能因血液中入侵的細菌而引發敗血症。

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此外，本身有發炎相關疾病，並正在接受治療或使用抗生素的患者，若飲食稍不注意，出現二次感染或敗血症風險都較高，而細菌亦可能對抗生素產生抗藥性，導致更難消滅。

招名威提醒，「沒吃完的西瓜保存不好，也是飲食中常常會是造成食物中毒的一個盲點」，建議在保存和刀具方面多加注意，可大大降低致病的風險。

內容獲「招名威教授 毒理威廉」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣