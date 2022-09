【幸福放閃】沈震軒陳欣妍齊放閃似好事近　千呎愛巢設私人健身室勁誇張【多圖】

▲ 沈震軒與陳欣妍拍拖5年同步放閃,似乎好事近!

沈震軒與ViuTV節目《美女郊遊遊》而成功彈起的女神陳欣妍(Shirley),於2017年合作電影《狼人遊戲》而撻著,二人拍拖5年感情穩陣。儘管沈震軒經常要到內地工作,二人分隔異地,仍無減淡兩人熱度,反而小別勝新婚,愈戀愈恩愛。

昨日(9月4日)Shirley與沈震軒在社交平台上載同一輯海灘上的甜蜜相片,分別留言寫道:「Thank you for letting me to bully you everyday ^^」、「Grounded and simple happiness」,約定一起放閃,誓要閃盲網民!

大批網民湧入兩人的社交平台畀like大讚甜到漏,並揣測是否有好事要宣布,連好友吳若希也乘機催婚「結婚啦!!!」。

沈震軒陳欣妍築千呎愛巢

Shirley與沈震軒早已發展至同居階段,在元朗加洲花園築愛巢。

獨立屋實用面積千多呎,據知,現時買入價為1300萬至2000多萬不等,市場月租價大約3萬6元。兩人同屬愛gym之人,他們善用花園平台空間,豪花數十萬元搭建帳篷,打造超大私人健身室,裡面放置滿各式各樣的健身器材,齊全程度絕對能媲美街外的健身房,Shirley與沈震軒日操夜夜操都無問題!

獨立屋設有天窗,白天光線充足,成為Shirley的常用打卡位置。她不時在社交平台晒大屋,客廳空間十分寬敞,擺放大型梳化及茶几,盡顯時尚品味;牆邊設有高身書架,擺放各種書籍,在落地玻璃的襯托下,滲透著陣陣書卷味;還有擺放一部電子鋼琴,熱愛音樂的沈震軒不時在這裡自彈自唱,認真寫意。

愛巢非常整潔,沒有多餘雜物,僅有沈震軒收藏的Marvel超級英雄模型,全部都擺放得井井有條。

整容疑雲

Shirley原名為陳曼姿,中學就讀聖士提反女子中學,大學修讀香港理工大學廣告設計系,曾到北京電影學院進修短期表演課程。2017年出道拍攝電影《我們的6E班》及《沒有傍晚的後天》,以及因與沈震軒合作網絡電影《狼人遊戲》而撻著,一直相戀至今。

2020年主持ViuTV節目《美女郊遊遊》,因樣貌標誌及身材出眾而成功彈起。當時Shirley被翻出多年前舊照,五官大進化而捲入整容疑雲,她接受訪問時曾解釋體重一度增至62kg,後來因家族遺傳的甲狀腺病而暴瘦。

