【星二代開學】陳山聰湊2歲仔N班開學　讀隱世免費幼稚園似國際學校

▲ 陳山聰與Apple湊兒子N班開學，入讀隱世免費幼稚園栢基海韻幼稚園（PIPS）。

陳山聰兒子Jaco（陳霆軒）轉眼間已成學生哥！山聰日前上載多張照片，見到他與太太Apple一起湊兒子返幼稚園N班，並陪同入課室完成開學課堂，山聰感慨兒子踏上人生新一頁，希望他開啟智慧、開心學習。

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下個月46歲的山聰覓得真愛Apple，2019年兩人結婚，翌年7月誕下兒子Jaco，轉間眼已經上學去。山聰一家居於汀九，故選校就近入學，選讀了隱世好學校，亦有參加免費優質幼稚園教育計劃的栢基海韻幼稚園（PIPS）。

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山聰日前分享了多張照片，可見Jaco穿起色彩繽紛的校服及孭上書包，非常精靈可愛。山聰與Apple一齊湊Jaco返學，並陪同他入課室上課。山聰在帖文中有感而發道︰

大佬終於正式踏上人生新一頁，爸爸媽媽希望你開啟你智慧、開心學習、結識多啲朋友仔，做個健康快樂小寶寶。

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栢基海韻雙班主任制中英教學

PIPS在香港有3間分校，除了位於汀九深井的栢基海韻幼稚園之外，另外兩間分別位於南區大潭的栢基國際幼稚園及九龍站的栢基國際幼稚園（九龍），但港九兩校沒有參加免費優質幼稚園教育計劃，全年學費高達8.8萬元至逾10萬元。

栢基海韻幼稚園卻是例外，2007年由國際幼稚園轉型為非牟利學校，早年為配合學券制，栢基海韻已按教育局規定改用本地課程，但仍保留國際課程特色，具英文語境，加上學校推行雙班主任制，一名外籍老師加一名本地老師作雙語教學，能兼顧以英文為母語的外籍學生，故吸引不少外籍家長送子女入讀，似足一間國際學校。

▲ 栢基海韻幼稚園有參加免費優質幼稚園教育計劃。（影片截圖）

至於Jaco入讀的幼兒園部，校內設施均為幼兒而設，沒有房間和門，以矮櫃分隔不同小組活動，減低空間壓迫感，老師也會帶學童到旁邊的幼稚園部參觀，讓他們提早熟習幼稚園部的環境。

栢基海韻幼稚園的幼兒園部N班學費為上午班每月$5,300，下午班則是$5,140，分10期繳付，而學費已包括茶點雜費。

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責任編輯︰林綺玲