【致命惡菌】10歲男童沙灘玩沙後手腫如氣球　醫揭1個習慣致染惡菌險截肢

▲ 10歲男童沙灘玩沙染惡菌 ，高燒不退手腫如氣球險截肢！ 醫生揭1個習慣惹禍。

夏天陽光普照，不少家長都會帶同子女到沙灘遊玩。不過，要需小心招致惡菌侵蝕。台灣一名10歲男童在沙灘玩耍感染惡菌，回家後出現高燒不退症狀，手部更腫脹如氣球，險需截肢。

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台灣藝人岑永康在《醫師好辣》節目中分享兒子的一次意外遭遇。他指出一次全家出遊到海邊，當時年僅10歲的兒子到處撿貝殼、摸螃蟹，回家後卻出現咳嗽、發燒、肌肉痠痛等症狀。由於看似都是感冒症狀，就醫處方了3天藥物。但兒子吃完藥仍高燒不退，至第三次求診、需9日藥物時，醫生覺得不尋常，轉介他們到大醫院檢查。

染壞死性筋膜炎險截肢

正當岑永康兒子從診所到大醫院途中，他的手已腫到「皮開肉綻」，像即將爆破的氣球一般。到醫院後，醫生見其手部發燙腫脹，立即安排住院進行減壓手術，將其手臂劃開兩刀釋放壓力，傷口深見骨頭。醫生更表示，最壞的情況若壞死，就要截肢。岑永康當場崩潰：「早上去看感冒，下午跟我講要截肢，我怎麽接受啊！」

他續指，醫生詢問事發前後出遊史，判斷認為是兒子因習慣咬指甲，導致指甲旁有細微傷口，在沙灘接觸海洋生物時不慎踫到惡菌「海洋弧菌」，而感染壞死性筋膜炎。慶幸的是，兒子在連續打14日抗生素後及每日清創後，最終保全手臂，僅留兩道傷疤。

急診醫生魏智偉表示，傷口嚴重感染時，會壓迫神經和血管，因此需減壓避免壞死。而血液若受感染呈酸性，更會引發敗血症導致死亡。

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預防感染方法

壞死性筋膜炎俗稱「食肉菌感染」，TOPick曾就食肉菌感染問題訪問急症室專科醫生馮顯達，他指出，當傷口或軟組織接觸到活於海水或海產內的細菌時，或進食生或未徹底煮熟的貝殼類海產，特別是從和暖海水中捕獲的生蠔，可受感染，潛伏期一般為12至72小時。皮膚變化可源自細小的傷口，如刺傷或瘀傷。

而海洋弧菌是一種棲息於海洋中的細菌。本港食物安全中心資料顯示，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。長期病患尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病等免疫力低下患者，要格外注意。從食物中感染創傷弧菌雖較為罕見，但也有機會被感染致命。

台灣急診科醫生謝貝尤過去曾提醒，免疫功能低下的患者需特別注意預防海洋弧菌感染。以下是9大注意事項：

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責任編輯：羅嘉欣