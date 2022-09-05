【港區國安法】47人初選黃之鋒等5人表明認罪　譚文豪郭家麒楊岳橋冀審訊前處理判刑

▲ 出庭應訊被告包括黃之鋒。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，高院今（5日）進行第3次案件管理聆訊，出庭應訊被告包括黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒及楊岳橋，譚文豪、郭家麒及楊岳橋代表律師指3人已被還押一段長時間，冀於案件審訊前能處理判刑，其餘兩人則持中立態度。

案件今於高等法院進行第3次案件聆訊管理，出庭應訊被告包括黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒及楊岳橋。早前亦已於交付程序中表明認罪的被告馮達浚、譚凱邦、范國威、吳敏兒及袁嘉蔚，今亦被帶到法庭旁聽。是次案件管理聆訊由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。

代表譚文豪、郭家麒及楊岳橋的資深大律師蔡維邦表示，3人的求情陳詞已準備妥當，並會遵照法庭指示預備書面陳詞，預計每人求情約須45分鐘。

蔡表示明白一般情況，法庭會於案件審訊後才處理認罪被告的判刑，亦得知部分被告就判刑處理持不同意見。惟蔡指3名被告已被還押一段長時間，等候期間感到焦慮，3人不涉於審訊中須作證，要求於其餘不認罪的被告審訊前盡快安排處理判刑。其餘兩名被告黃之鋒及譚得志則表示中立，並表示預計求情時間不多於兩小時。

法官問及控方就處理認罪被告之立場，控方一方表示一般待案件審訊後才處理判刑。法官則問及能否於審訊前處理部分被告之判刑，並要求控方明天（6日）向法庭交代。法官並就被告準備求情時之書面陳詞，以及預備求情信及案例等作出指示。法官另指控方只提供了案情撮要，未有提供完整版本，控方表示仍正準備中。

本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉穎匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉，各被告分11批於高院作案件管理聆訊。其餘18名被告早前於交付程序中表明不認罪。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧