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【世紀難題】子女俾家用應佔人工幾成　港媽有疑問民意卻大不同

育兒經 12:35 2022/09/05

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究竟仔女俾幾多家用先叫合理呢？

「俾家用」是責任，還是「俾家用」會阻礙下一代展翅高飛呢？有港媽發帖問「子女俾家用，應該係人工幾多%呢?」，話題旋即引起熱議，有部分網民認為要俾10至20%都不過份，同住的更應該要俾30%。不過，也有父母認為現今經濟壓力太大，家用可隨心俾，最緊要經常回家吃飯。

最新影片推介：

有港媽日前在「親子王國」討論區討論子女俾家用的問題，「應該係人工幾多%呢？」，即再次引來熱議，網民的意見分兩批，一方是應該俾10至30%，「3-4成」、「我以前俾30%，現今年代，$3000當飲茶」、「收緊人工20%家用。」

有網民甚至提出俾一半人工，「一齊住起碼要畀一半 」，另一方則明白新世代搵食艱難，俾家用隨心，「隨心，俾唔俾都得，最緊要成日返嚟探我陪我食飯陪我傾偈」、「我只希望佢大個仲好鐘意我哋呢個原生家庭。我估c6都多數係倒貼希望佢吾好走或成日返嚟。」

亦有網民認為出來工作，不贊成「一毫子都冇攞返屋企」、「有責任心嘅自然會計數，無責任心嘅你講幾多都係傷感情」，另外有網民為樓主分析「俾家用」的三個不同階段，未結婚同食同住時，應俾20-30%，未結婚搬出去住則10%，當作心意，而有家庭搬開住則隨心啦！

其實大部分人都贊同要俾家用，但究竟俾多少才叫公道？相信這個問題不會有一個標準答案！

點擊下圖，即睇留言

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責任編輯︰王明芳

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