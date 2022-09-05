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【ViuTV新節目】MIRROR停工ERROR上位？　ViuTV為「時裝之鬼」193推新節目《造型師大賽》

娛樂 14:59 2022/09/05

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ViuTV憑自家節目《全民造星》捧紅的組合MIRROR，因7月底紅館演唱會上發生的大型事故而全面停工。同期出道的組合ERROR工作繼續浪接浪，《尾二一屆口罩小姐》還未結束，電視台又舉行新的選秀節目《造型師大賽》招募，更找來193（郭嘉駿）擔任主持，以他最擅長的時裝設計為題，選出「最強造型師」。

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讓ViuTV盈利飆升的MIRROR，早前在首個紅館演唱會上發生大型意外，全團12子宣布暫時停工，休息至少兩個月的時間，有成員選擇休息又或者進修，近日亦有傳部份成員開始低調復工。

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而ViuTV的「宇宙天團」ERROR則未有受到影響，四子主持的節目《尾二一屆口罩小姐》引起不少討論，今日又再宣布將會為193打造「自肥」節目《造型師大賽》。

被封為「九龍灣時裝之鬼」的193一向都對時裝造型甚了見解，入行前曾做過時裝買手，現在更擁有自家設計的時裝品牌。是次公司更特地為他量身訂造以造型師為題材的選秀節目，既讓193大騷他的時裝觸覺，又能展現他獨有的綜藝才能。

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對於參賽者的要求，除了是香港居民及年滿18歲，其餘年齡、職業、背景不限，不論是現職造型師、時裝售貨員、學生甚至是愛為一家大細買衫襯衫的全職媽媽都一律歡迎，參賽者只需到官網提交個人資料、個人照片、自我介紹及造型設計作品，即可獲得入選機會，冠軍更有機會與藝人合作、正式進軍造型師界。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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