【強檢公告】油塘油美苑澤美閣圍封強檢　當局抽查粉嶺御庭軒第六座3人違檢測令

▲ 粉嶺御庭軒。(資料圖片)

油塘油美苑澤美閣今午5時起限制在油塘指明「受限區域」，政府目標是在明日（6日）上午約9時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:00】

當局今日（5日）抽查粉嶺御庭軒第六座，3人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測。

北區民政事務處聯同大埔警區和衞生署，到粉嶺御庭軒第六座出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查了約220名受檢人士。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

