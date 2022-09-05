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【強檢公告】油塘油美苑澤美閣圍封強檢　當局抽查粉嶺御庭軒第六座3人違檢測令

社會 17:43 2022/09/05

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粉嶺御庭軒。(資料圖片)

油塘油美苑澤美閣今午5時起限制在油塘指明「受限區域」，政府目標是在明日（6日）上午約9時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:00】

當局今日（5日）抽查粉嶺御庭軒第六座，3人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測。

北區民政事務處聯同大埔警區和衞生署，到粉嶺御庭軒第六座出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查了約220名受檢人士。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：余思嵐
 

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環境衞生 強制檢測 御庭軒 衞生署 粉嶺 大埔

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