【聲夢傳奇】炎明熹確診新冠肺炎無奈失場　詹天文代Gigi演唱心情忐忑

▲ 詹天文（Windy）撰文分享感受。

香港管弦樂團（港樂）駐團指揮廖國敏、著名歌曲監製Johnny Yim、TVB《聲夢傳奇》歌手炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）及冼靖峰（Archie）原定舉兩天三場的「廖國敏 x Johnny Yim| 時光漫遊」音樂會，可是炎明熹於首場演出後不幸確診新冠肺炎，並缺席另外兩場演出。

臨危受命的Windy除了演唱Lady Gaga的《Always Remember Us This Way》外，亦代替身體不適的Gigi演唱《Dear friend》。

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Windy抒發感受

Windy於IG分享參與音樂會的感受：

兩天三場的音樂會結束，一切都好像一場夢。

非常感謝Johnny Yim老師的邀請，讓我能有幸與廖國敏指揮和香港管弦樂團合作，此次經歷將令我畢生難忘。

這次我選擇演唱的作品是Lady gaga 的「Always remember us this way」。第一次聽到這首歌是在「A star is born 」的電影中，

我瞬間被它的旋律吸引、感動。希望這次的演繹能感動到大家，也希望大家會喜歡💗

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她又談到代Gigi演唱令她心情忐忑，

另外，由於Gigi身體抱恙，為了音樂會能夠繼續順利進行，Johnny老師決定臨時由我來演唱「Dear friend」，收到這個消息時距離音樂會只有兩個小時左右的時間，我的內心是忐忑的，初次聽到這首歌是Gigi在九月一號rehearsal 中的演唱，當時就覺得很動聽，旋律和歌詞都很美，Gigi也唱出了那種對朋友的思念之情。現在突然由我來演唱它，我可以把它唱好嗎？

時間已經由不得我去細想，只能集中精神練習練習再練習，腦子裡全是這段旋律，直到站在舞台上，我的腦子裡仍被它的旋律縈繞。

可能此次來不及彩排的倉促演繹並不是最好，但當我站上舞台的那一刻，我是投入而享受的，我的內心也被它感動到了。感謝大家的包容和支持❤️

她又感謝一眾台前幕後人員，

非常感謝Johnny 老師，廖指揮和香港管弦樂團的精彩演出。也感謝台前幕後的每一位，你們的默默付出才成就這一次音樂會的精彩🔥 最後，非常感謝到場觀眾以及粉絲們的大力支持，謝謝你們💙🫶🏻 Dress by: @pretadress

Jewellery: @DeBeersForevermark #DeBeersForevermark

Stylist: @pelilam 謝謝stylist姐姐💗真的好喜歡這個造型🫶🏻

Makeup: @mr.kingyip @kingsmakeup__ 謝謝King幫我安排一個適合我的妝容🥰我超級喜歡

Hair: @hugopoon.hairstylist @iialchemy 謝謝Hugo幫我構思的髮型🙏🏻辛苦了💗

Gigi停工停學

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Gigi於首場音樂會演出時已有失準，出現聲沙、咳嗽的情況，她其後進行快速測試後對新冠病毒測試呈陽性反應，並立即停下所有工作回家好好休息。

Gigi除了停工外，亦未有上學，需要在家中自己的房間內隔離，同住的姑丈照顧其起居飲食，幸好姑丈一家暫未受感染。

《聲夢傳奇》學員昨天（4日）齊集拍攝《HAT TRICK》的MV，缺席的Gigi需要另撰日子補拍。

《叱咤樂壇BRAND NEW LIVE生力軍音樂會》將於本周五（9日）舉行，需要隔離的Gigi或未能出席，相信有意認識Gigi的ERROR成員193會感到失望。

此外，有指Gigi將會成為《2022年香港小姐競選》總決賽的表演嘉賓，她將於康復後展開排練。