【聲夢傳奇】炎明熹確診新冠肺炎無奈失場　詹天文代Gigi演唱心情忐忑

香港管弦樂團(港樂)駐團指揮廖國敏、著名歌曲監製Johnny Yim、TVB《聲夢傳奇》歌手炎明熹(Gigi)、詹天文(Windy)及冼靖峰(Archie)原定舉兩天三場的「廖國敏 x Johnny Yim| 時光漫遊」音樂會,可是炎明熹於首場演出後不幸確診新冠肺炎,並缺席另外兩場演出。

臨危受命的Windy除了演唱Lady Gaga的《Always Remember Us This Way》外,亦代替身體不適的Gigi演唱《Dear friend》。

Windy抒發感受

Windy於IG分享參與音樂會的感受:

兩天三場的音樂會結束,一切都好像一場夢。

非常感謝Johnny Yim老師的邀請,讓我能有幸與廖國敏指揮和香港管弦樂團合作,此次經歷將令我畢生難忘。

這次我選擇演唱的作品是Lady gaga 的「Always remember us this way」。第一次聽到這首歌是在「A star is born 」的電影中,

我瞬間被它的旋律吸引、感動。希望這次的演繹能感動到大家,也希望大家會喜歡💗