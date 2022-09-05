【有個閨密叫祖藍】苑仔憶述拍《封神榜》遇母中風　苑瓊丹悟出婚姻之道：放任

▲ 苑瓊丹於節目分享對婚姻和親情的看法。

現年59歲的苑瓊丹（苑仔）加入演藝圈多年，無論演戲經驗和人生閱歷也十分豐富，早前她作客王祖藍的節目《有個閨密叫祖藍》，憶述當年親暏前度偷食，大受打擊的苑瓊丹不時「換畫」。

另外，而亡母的離世令苑瓊丹有所頓悟，亦明白婚姻之道，苑仔既是抱持「放任」態度：「你鍾意做咩？隨便！信任係會有要求喺裏面，放任係一啲要求都冇。」

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每滴都是真眼淚

昨晚TVB播映由王祖藍擔任主持的節目《有個閨密叫祖藍》第6集，擔任嘉賓的苑仔無所不談，大談對事業、愛情及友情看法，盡顯其真性情。

於2001年播映的《封神榜》可說是苑仔代表作，她飾演「殷十娘」一角，苑仔坦言劇中每滴都是真眼淚，皆因無論當時自身真實處境或是角色背景，均是「忠孝兩難全」。

苑仔說：「嗰時要返內地取景一個月，冇幾耐屋企人打嚟話我阿媽中風。我當時搵監製：『如果媽咪嚴重我要即刻走』，第二日我媽打嚟勸我唔好走，叫我做埋佢。」

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說到此處，苑仔苦笑兼眼紅紅，她說：「依家都忍唔到添……你屋企人有事，你又要堅守工作，係忠孝兩難存嘅。到我返香港落機，見到媽已經瘦晒，動作唔係好靈活，因為我好少離開屋企咁耐，所以我媽嚟接機。」

祖藍說苑母應該好掛念女兒，苑仔說：「你諗吓佢啱啱出院，係好難受嘅事……所以《封》對我嚟講係唔使用眼藥水，係一個最成功而又最難受嘅日子。」

▲ 苑仔年輕時母親合照。（網上圖片）

錯過見最後一面

說到此處苑仔不斷拭淚，並謂希望觀眾朋友能多點支持演員們：「因為演員係好身不由己嘅職業，當你開始咗話唔拍，咁邊個承擔損失？」

之後，苑母於苑仔離港工作期間與世長辭，令苑仔決心減少接離港拍戲的工作：「嗰時返內地拍第一部做女主角嘅戲，我媽就突然中風走咗，我係搭飛機趕返嚟，第二日再飛返番劇組。」

▲ 「逆轉Truth Or Dare」齋睇畫面都知過癮。

目睹男友偷食

有此經歷，苑仔亦因而有了頓悟：「我成日勸我啲朋友，『唔好以為每日返屋企，你阿媽煮飯畀你係理所當然』，同埋唔使有好消息，冇壞消息就係最好嘅消息。」

母親離世除令苑仔明白世事無常，亦讓苑仔在愛情方面有所成長。事緣她曾因目睹男友偷食大受打擊，更一度不再相信愛情。

苑仔說：「點解後尾我咁多男朋友呢？因為覺得冇所謂，個個都係咁架啦，冇咗甲又有乙、冇咗乙又有丙。到我媽媽走咗之後，我睇番轉頭其實你唔好淨係睇人缺點，你要睇到人優點先得，咁好多嘢就唔會計較。」

2001年苑仔與「玻璃大王」黃乃掦相親後一見鍾情，並於2004年11月於美國結婚，二人結婚18年。

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「美滿婚姻」獨特看法

現在苑仔學會感恩，並對「美滿婚姻」有獨特看法，「有個人喺旁邊不斷支持你其實係一件好事。最美滿嘅婚姻係咩？係放任。你鍾意做咩？隨便！信任係會有要求喺裏面，放任係一啲要求都冇。」

另外當提及當年前度偷食事件，已看得很開的苑仔說著說著更搞笑地拿祖藍開玩笑：「嗰日我諗住去佢屋企畀驚喜佢，見冇人咪匿埋先。之後聽到有人講嘢同開門閂門聲，行出去一睇見到佢同個女仔親熱喎，我直頭啲血由對腳衝上個頭，真係嚇親。」

▲ 苑仔跟黃乃掦結婚18年。（網上圖片）

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之後，她更指著祖藍說：「佢仲要好似你添呀，一個大鼻仔，個樣仲要好謙厚。」祖藍聞言即反擊謂：「你唔好咁講呀，我以為係黃光亮架。」場面爆笑。

而在其中一個任務「逆轉Truth Or Dare」中，苑仔自揭拍攝《九品芝麻官》中的經典對罵場口時瘋狂NG，令她立定決心重返電視台修煉：「直頭NG到我唔敢再拍電影，雖然（段對白）係好難，但你收得人錢就要做得到，無論點都唔係藉口。」