【人事變動】浸大副校郭毅可12月過檔科大出任首席副校　內地出生助促進與廣州科大合作

▲ 現任香港浸會大學副校長郭毅可獲委任為科大首席副校長﹙研究及拓展）。（科大提供圖片）

香港科技大學今日（5日）宣佈，通過全球招聘程序委任上海出生的知名計算機科學家、現任香港浸會大學副校長郭毅可，成為科大首席副校長﹙研究及拓展），他將負責主理學術事宜，於今年12月1日履新。科大校長史維表示，郭毅可的學術視野和深厚國際經驗將會繼續推動科大進展和開闊，並促進與港科大（廣州）之間的廣泛合作。

郭毅可教授於1985年獲清華大學頒發計算機科學學士學位，並於1994年取得倫敦帝國學院計算邏輯（Computational Logic）的博士學位。科大指，郭毅可是世界知名計算機科學家，其主要研究領域為大規模科學應用的數據挖掘，例如分佈式數據挖掘方法、機器學習，以及訊息學系統於生物學、化學、地球物理學、醫療保健、環境、經濟、金融、社交媒體、創意設計及安全等方面的應用。

郭毅可在2020年1月1日加入浸大，推動浸大研究文化轉營，並領導重組該校研究管理架構，以配合大學主要發展目標，亦成功推動集科學、醫學和人文研究於一體的多學科研究環境，成立6個大學研究實驗室開拓跨學科主題研究。

郭來港前，曾於倫敦帝國學院工作33年，自2014年起成為該學院數據科學研究所創始所長，並於2018年獲選為英國皇家工程院和歐洲科學院院士、2021年獲選為香港工程科學院院士。於2015至2020年間，郭毅可擔任上海大學計算機工程與科學學院院長，成功領導學院從只有1個系的傳統計算機工程學院，轉型成為一個擁有3個系的現代計算機科學學院，當中亦包括中國首批人工智能學系。他亦是數個主要數據科學及人工智能（AI）項目的首席研究員，包括1項獲香港研究資助局贊助5,280萬港元、利用人工智能達至人機共生創作的藝術科技研究計劃。

科大表示，有關聘任工作由首席副校長遴選委員會領導，經獨立顧問公司協助，亦有考慮科大各持份者的意見，形容全球招聘程序嚴謹。科大校董會主席廖長城歡迎郭毅可的任命，形容他是一位傑出學者及富有創新創業精神的管理者，校董會期待與他緊密合作，在「科大2.0」下帶領科大再創高峰。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅