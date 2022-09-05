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【開心無敵獎門人】蘭茜任限定獎門人　何遠東爆方力申「食晒所有曲奇」

娛樂 13:21 2022/09/05

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《開心無敵獎門人》

無綫節目THE SHOW MUST GO ON之《開心無敵獎門人》昨晚（9月4日）由「一次性用完即棄獎門人」蘭茜聯同「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、吳嘉儀、程浩駿擔任主持，是集嘉賓分別是「Super Family」的文頌嫻、梁靖琪（Toby）、鍾麗淇、周家蔚及湯盈盈，以及「Super Enemy」的方力申（小方）、吳家樂、黃建東、鄭俊弘及何

遠東。擔任「限定獎門人」的蘭茜雖然久未亮相幕前，但表現非常稱職兼積極，頻頻以元祖獎門人曾志偉腔大嗌「打和」，非常過癮。

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何遠東爆食晒整隊「曲奇」

是集首度重現的經典遊戲分別為「開心無敵夾死你」及「開心無敵開口中」，兩個遊戲均笑料百出。在「開心無敵夾死你」環節，何遠東（阿東）和吳家樂分別抽中以屁股和面接麵包，家樂仔諗都冇諗直接以面質向阿東屁股，非常玩得。

「開心無敵開口中」同樣爆笑，打頭陣的Toby原來是地獄黑仔王，一開口就講中指定數字，在場所有人均嚇到呆晒，最後Toby硬食「忌廉洗禮」搞到面目全非，認真慘慘豬。

小方在「開心無敵爆大波」慘成攻擊目標，阿東被要求講出小方「10個緋聞女友」，阿東笑言：「小方鍾意食曲奇餅，應該所有都食過！」阿東的震撼性發言，引得全場所有人大嗌，小方扮嬲豬說：「其實我唔識佢（阿東）！」阿東緊接再無厘頭答「樂小姐」，小方識趣地回答：「呢個可以。」

方力申被何遠東爆「食晒所有曲奇」。

湯盈盈爆錢嘉樂夠「大」

女子組的湯盈盈玩得同樣落力，當被要求數出「10個錢嘉樂的優點」時，她竟然答「好大」，引得所有人搶着追問「邊度大」，盈盈即解釋謂：「係愛心好大！」最後盈盈被大波波嚇得「驅魔人」上身趷起全身，大晒驚人腰力。

是集「開心無敵大電視」有別以往，參賽者只能以英文和動作形容答案，家樂仔玩到瞓地扮「馬死落地行」之餘，又大晒神級英文「People no die…Stay…On the mountain…」來形容「留得青山在，哪怕無柴燒」，非常爆笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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