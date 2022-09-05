【天氣不穩】天文台總部今錄35.3度破1963年紀錄　料中秋節三日連假多雲有驟雨

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測天晴乾燥。(資料圖片)

天文台今日（5日）表示，乾燥的大陸氣流繼續影響本港，整個廣東地區及南海北部普遍晴朗。本周中期受低壓槽影響，本港驟雨增多。截至下午2點30分，天文台總部錄得35.3度高溫，為1884年有記錄以來9月最高，打破1963年的舊紀錄。

天文台預測本港地區下午及今晚天晴乾燥。下午酷熱，氣溫約34度，吹和緩西北風。展望乾燥的大陸氣流會在明日為華南帶來持續普遍晴朗及酷熱的天氣。預料一股偏東氣流會在本周中期影響華南沿岸。同時，一道廣闊低壓槽會為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。隨著該廣闊低壓槽遠離，本周後期沿岸地區驟雨減少。

▲ 明天氣溫。(天文台截圖)

根據9天天氣預報，明天繼續大致天晴。日間酷熱及乾燥。周三及多雲，間中有驟雨。周六為中秋節，預料大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

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責任編輯：余思嵐