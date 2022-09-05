【Proof求證】王菀之為演出落幕不捨　最難忘老公捧場：佢用另類方法支持

▲ 《PROOF求證》14場演出昨晚來到尾場。

王菀之舞台劇《PROOF求證》14場演出昨晚來到尾場，一眾演員及工作人員演出過後都十分不捨，開心流連在舞台上影大合照留念。

14場演出外間口碑很好，不少人大讚Ivana演出精彩，又指陳淑儀、陳康、吳鳳鳴演技出神入化。對此Ivana表示十分感動。「昨晚最後一場，我覺得整個團隊都做出100分，大家好享受舞台上每一刻。我真心好多謝陳淑儀、陳康、吳鳳鳴，他們教了我好多，跟他們做戲是一種享受！另外好想多謝導演司徒慧焯！大家百份百投入做呢個劇，所以我訂了好多嘢食比大家，當係一個小慶功！」

▲ Ivana指陳淑儀、陳康、吳鳳鳴演技出神入化。

不少人問會不會再做part 2 ，Ivana直言的確她手上的waiting list很長，冇飛俾到朋友睇，但仍在考慮要否重演。「 真係唔知，工作上面好多安排，自己又多心，如果再做又想試其他角色，呢一刻真係答唔到呀。每日穿過虎道門化身Catherine，團隊問我有冇唔捨得？我最初係答『冇』。 因為每日演呢個角色，已經到精神極限，唔想再經歷呢個可憐女仔，我想盡快逃離Catherine的世界。 但又唔知從何時開始，Catherine住進了我心裡，個腦隨時都會響起舞台劇的音樂，個心好重，好深刻好難忘，原來我都係會唔捨得。」

這次舞台劇，不少圈中前輩好友也有來支持，如汪明荃、許鞍華、毛舜君，梁祖堯、陳慧琳、謝安琪、吳君如、陳可辛、Serrini、伍詠薇、張繼聰、鄭中基，方力申、潘燦良、蘇玉華、謝君豪等等。

▲ 阿姐捧場。

問Ivana哪一晚來看的嘉賓讓她最大壓力？Ivana想了想答：「今晚，因為今晚老公嚟咗睇，哈。佢係到就有少少壓力。佢剩係睇尾場，話撐closing。（老公睇完有咩評語？ ）冇呀，佢從來唔會俾咩意見，不過佢有佢另類方法去默默支持我。」

完了14 場演出，Ivana瘦了十幾磅。「大家已經開咗個盤，睇下我幾耐會反彈肥番，有人話幾日，有人話七日，我自己話聽日，哈哈哈，我會放假兩日先，休息完就歸隊《飯氣攻心》啦，另外自己我重有音樂上面計劃同其他工作，都一路會忙落去。」

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