【5歲男童死亡】深水埗5歲男童謀殺案　懷孕母親提堂還押11月再訊

▲ 被告黎成娣今被押解到西九龍裁判法院應訊。（林宇翔攝）

5歲男童劏房昏迷經搶救後不治，男童全身被發現多處可疑傷痕，懷孕5個月身孕的母親報警後企圖跳樓自殺被救回，被控1項謀殺罪，今（5日）被押解往西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至11月28日再訊，以待進一步調查。惟控方其後指獲小欖通知不接收孕婦，法庭押後下午處理還押事宜。

被告黎成娣（33歲），報稱無業，被控於2022年9月2日，九龍深水埗石硤尾街一單位內謀殺男童黎一鳴。

腹部隆起的被告今於庭上表現冷靜，不時望向旁聽席。控方申請被告暫時毋須答辯，以待警方作進一步調查，並透露與被告同住的兒女現交由社署照顧。辯方沒有保釋申請，放棄8天覆核權利，被告原須還押小欖精神病治療中心候訊，惟控方其後指獲小欖通知不接收孕婦，法庭將於下午處理被告還押事宜。

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記者：陳曉欣