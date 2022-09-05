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【愛滋恐慌】日媒指有中國留學生染愛滋仍嫖妓　東京恐已逾千人中招

健康 15:11 2022/09/05

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日媒指有中國留學生染愛滋仍嫖妓，東京恐已逾千人中招。

日本疑發生惡意散播愛滋病毒事件，據當地媒體《週刊現代》（現代ビジネス）報道，指有中國留學生確診愛滋後，仍流連池袋等紅燈區，並指名風俗店內長相好、人氣高、願意接受無套性行為的女子，導致一間風俗店內3名女子先後受感染，而該3名女子在確診之前，估計已接客逾千人。

最新影片：

據《週刊現代》報道，23歲的風俗店女子「凱倫」（化名）表示，早前曾多次接待一名26歲袁姓中國男子。凱倫形容對方沉默寡言，本身是東京某間知名私立大學的研究生，出手闊綽，願意額外多付費，要求進行無套性行為。

直到今年6月，凱倫出現淋巴腺腫大、輕微感冒等症狀，原以為自己確診新冠肺炎，但進行檢測後結果卻呈陰性。7月時她再做檢查，證實自己感染上愛滋病毒。而其工作的店內即時為其他人做檢查，結果發現另有多兩名人氣高的風俗店女子感染愛滋。

風俗店調查後，發現3名感染愛滋的女子都有共通點，就是她們都頻繁被3名中國男性指名，而且要求的性服務內容都很相似。於是風俗店就以1萬日圓優惠折價券，向3人招手，終於成功吸引袁姓男子再度光顧，並向他進行逼問。

報道指出，袁姓男子在風俗店逼問下，終於承認自己是雙性，另外兩名中國客是他的朋友。他們經常會與其他來自東南亞的留學生發生關係，當發現感染愛滋，又無法抑制性慾，於是把心一橫決定光顧風俗店。並依照計畫，他們專門會揀選漂亮、人氣高、願意進行無套性行為的女子下手。

而3名女子在檢查出愛滋病病毒前，已接客逾1,000人，意味著這些人都可能已感染愛滋病病毒。

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責任編輯：羅嘉欣

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