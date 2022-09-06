【靚太安樂窩】收納師教三大衣櫃收納基本法　善用收納籃兼衣物顏色統一化

收納是生活中需要學懂的事，相信普遍的人都會遇到衣櫃收納問題，如找不到衣服，買了想穿時發現不見了，甚至拿衣服時出現「山泥傾瀉」的情況，浪費了衣櫃的空間！今集《靚太安樂窩》邀請了收納師Kitty教大家衣櫃收納基本法，乾淨整齊地還原家中的衣櫃！

衣架的選擇及使用

Kitty指如果大家有另一半，必需與另一半分清楚各自佔有的空間。衣服有不同種類，Kitty指有角位的衣物就需要掛起，例如男士恤衫，可以使用簿衣架掛起，節省位置。男士西裝及女士有肩膀的外套，應用厚身的衣架。女士有些衣物都可以掛起，如小背心，使用簿衣及有挺身作用的衣架架便可。不得不提的事，很多人都會有白色衣物，又並非經常穿著，應用膠套把衣物封著，以免衣物變黃。

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按顏色分類

關於衣物的分類，大家可以分季節擺放或分顏色擺放，把顏色統一化，例如白色放在前方，然後淺色衣物跟次序放好，深色衣物則放到最後，方便大家因應當天的心情決定穿什麼衣服，一目了然！Kitty亦提醒大家不要「一件外套內掛幾件衫，因為會看不到裡面的衣服，情願掛出來可以看到，而非重疊地掛著。」

摺衣服亦有技巧及分類，大家可以把上衣及下衣分開兩個位置擺放，同時亦可以按季節分類好。

例如上衣，我會分冬季、夏季以及顏色放好，現時是夏季，我會將冬季衣物放在下方，而我們現時需要穿著的，我會放在上方，亦會把顏色分類好。

大家只需要看一個範圍，不需要「逐件搵」，換季時，大家亦不用一次過把衣物重新整理，只需要把上下衣物對掉位置，方便自己之餘，又可以一眼看清，知道自己有什麼衣物。

善用收納籃

▲ Kitty指大家可以善用收納籃，分兩層擺放，再按顏色分類放好。（湛斯雅攝）

除了基本的摺衣服，大家還可以「捲衣物」，Kitty指運動衣物或其他防皺衣物「怎樣捲都不會皺」，大家可以購買收納籃，把衣物捲起，然後放在收納籃中，大家可以按顏色放好，在選擇衣物時便可以更快捷方便拿出「當天心頭好」。把收納籃分上下兩層擺放，在轉季時又可以把收納籃對掉，容易處理及方便清潔！

捲衫＋摺衫＋摺毛巾秘訣

Kitty還教了一兩招摺衫秘訣，大家每次摺衣服時要以長方體或正方體摺疊，先把衣服摺成長方體，把多餘的位置摺入衣物中，在捲衣物時，要捉緊一點，把衣服捲實，「捲得愈實，體積愈小，然後放進籃子內！」

摺衫方面，大家可以善用文件套作摺衣物用途！把大人及小朋友的衣服摺出同一個大小，「不怕會摺錯或摺得過大或過小」。Kitty指大家要記住「長方體法則」，在摺長褲及短褲時，要先摺成長形，再把「褲浪」位置摺入去，再把褲子摺成同一個方向便完成！

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又厚又大條的毛巾更是每個家庭的必須品，如果收納才是最慳位？Kitty建議大家購買一個較大的收納籃，可以把毛巾對摺好，摺成長形放入收納籃內，亦可以把毛巾以捲的形式擺放好，一捲一摺的方法，可以用盡每吋空間，收納到更多的毛巾！

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責任編緝：蕭雅文