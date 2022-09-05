【飛蚊症】飛蚊症或是視網膜脫落先兆　醫生解構6大風險因素

▲ 醫生解構視網膜脫落6大風險因素。

視網膜是一片厚度只有0.1至0.5毫米的透明薄膜，也是眼球壁的最內層，其中一面與眼球內的玻璃體接觸，另一面則緊貼著眼底的脈絡膜。一旦視網膜出現脫落，即視網膜本身的感光層和色素層剝離，是眼科的急症，剝離後視網膜的感光細胞便會失去養份供應，必須盡快治療，否則會對視力造成永久性的損害，甚至失明。視網膜非常珍貴，就目前的醫學而言，尙無法置換。

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視網膜脫離的症狀有：許多漂浮物突然出現、視野出現窗簾般的陰影、微小斑點在視野中飄移、一隻或兩隻眼睛閃光、視野模糊和逐漸降低側面或周圍的視野。



增加患視網膜脫離的風險有六個因素：過去一隻眼睛視網膜脫離、視網膜脫離家族史、以前曾進行眼科手術，例如白內障摘除、近視六百度以上、先前發生過視網膜分裂症，葡萄膜炎和周圍視網膜變薄的眼疾或疾病和先前嚴重的眼外傷。

雖然視網膜脫落是發生在眼球內，但並不是沒有先兆的，而且患者大多可察覺這些先兆。最明顯的先兆是突然看見大量飛蚊，即飛蚊症、閃光或黑影。由於原本透明的玻璃體退化，變得混濁，所以會造成各種不同形狀的飛蚊，它們其實是一些纖維，在光亮的背景下好像有蚊子會隨著眼球轉動而飛來飛去。不過，飛蚊症也可能是一種正常現象，尤其當飛蚊並非突然大增，多屬於正常的玻璃體退化，對視力沒有大影響。相反，若突然看到大量飛蚊，甚至閃電、黑影，即代表視網膜有可能出現了裂縫，有機會在短時間內便引致視網膜脫落。



年紀大的人，因隨著年紀的關係玻璃體會比較容易退化，深近視的人又會更加容易有飛蚊症。若飛蚊症短時間內大量增加的話，可能代表玻璃體剝落，會導致拉扯視網膜至穿孔甚至脫落，這情況下通常醫生會透過放大瞳孔檢查視網膜有沒有出現併發症，如果有視網膜穿孔的話，就要透過激光重新鞏固視網膜的位置；萬一有視網膜脫落，醫生就要透過手術修補視網膜，並嘗試重新把視網膜緊貼眼底。

做完白內障手術之後，增加飛蚊症的機會並不太高，只不過因為在白內障混濁的情況下，無論視力、對比效果都下降，所以即使白內障和飛蚊症同時並存，也不容易察覺有飛蚊。但當做了白內障手術，植入了人工晶體，視力重新變得清晰，就會比較容易察覺到飛蚊症的存在了。當然也有一個較罕見的情況，是做完白內障手術後出現玻璃體炎，這是一種手術後的反應，出現的機會不高，當有這情況時一般使用適當的消炎藥水便可以慢慢消退。



如果視網膜已脫落，便需進行眼科手術。手術有三種：充氣性視網膜固定術、鞏膜外墊壓術和微創玻璃體切除術。雖然視網膜脫落以年長患者較多，但臨床上患者由十多歲到長者都有，有上面提到的高危因素者應定期接受眼科醫生檢查，及留意上述視網膜脫落的先兆，希望萬一出現視網膜脫落可及早發現，盡快治療。

▲ 眼科專科湯文傑醫生

標題經TOPick編輯修改，原題為「視網膜脫離與飛蚊症」

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