【校長專欄】孩子需要的是讚美　慈敬校長：讚美令孩子變得積極和自信

▲ 看到孩子的優點，就不要吝嗇去讚美。

每個人都喜歡得到別人的讚美，我們的孩子也不例外。看到孩子的優點，就不要吝嗇去讚美，讓他們能夠正向看待自己的優點。讚美可以用最少的力，發揮更大的效果，讚美可以拉近彼此的距離，讚美可以使孩子變得積極和自信。

孩子總有現在未能做到的事，但成長的路遠亦漫長，要相信他們日後必可能做得到。我們不要讓孩子失去自信，時刻在他們身邊支持他、陪伴他，讓孩子量力而行，告訴他們，要用心完成每項任務，要為自己加油，將來就會有獨領風騷的機會！

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我們時時都會討論，外在美還是內在美重要?有家長曾經笑說，外在和內在都有就完美了。我們看孩子，他們的外在智慧一般都是指成績和分數，內在智慧則是他們自主學習的能力，這也是孩子將來智慧的源泉。如果孩子們擁有內在的智慧，我們還用擔心他們沒有外在的智慧嗎?

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美國社會學家 Robert K. Merton 提出的自證預言，指因人們先入為主的判斷，無論是否正確，都將或多或少影響到人們的行為，而使這個判斷最後真的實現。作為家長，我們絕對不要小覷孩子，因為他們有無限的可能性。希望每個父母能幫助孩子圓夢，在日常生活中給予孩子機會和鼓勵，他們一定可以做得到。

家長也要懂得聆聽孩子的心聲，當孩子有時候忽發奇想，千萬不要罵他胡思亂想，而是叫他再仔細想一想。家長是孩子的推手引領者，把孩子珍貴的潛能引發出來，並將孩子從幻想世界慢慢成為現實。

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