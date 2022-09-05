【暴食症】減肥過度可引發暴食症？　醫生解構成因3種方式改善暴食

▲ 醫生解構暴食症成因，並提供3種改善方式。

《白色強人II》的劉溫馨出席宣傳活動時，曾透露之前因減肥過度而患上暴食症，她亦表示當時如喪屍般控制不到狂食，幸接受治療後已康復。不少讀者也詢問筆者暴食症的成因是什麼？而節食過度是否真的會引發暴食症？

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暴食症 (Bulimia Nervosa) 其實是飲食失調 (Eating Disorder) 一種，而暴食症源於多種因素，其成因包括：遺傳、生活壓力、抑鬱、焦慮、自卑感、節食、被社會和文化影響等。首先暴食症是有遺傳性的，如果患者面對龐大的壓力，或感到心情沮喪、焦慮或抑鬱，則有可能會暴食。研究指出大約半數暴食症患者也患有抑鬱症，換言之，抑鬱症能夠導致暴食症，而暴食症也能引發抑鬱症。假如患者對其外表不甚滿意，然後對自己身體產生負面形象，這樣自卑感也能引發暴食行為。

不是所有節食的人都會出現暴食現象，但假如節食者擁有很多上述提及的因素，這樣引發暴食症的機會就大大提升。根據「暴食限制循環」 (Binge Restrict Cycle)，首先當履行不同的節食方法，例如食的份量比正常少或只是食某一類食物等，這樣反而會增加節食者對食物的渴望和關注，同時也讓身體處於極度飢餓的狀態，最終大腦會選擇放棄節食繼而破戒，然後失去自我控制能力並吃大量食物，之後思維和情緒又會陷入極度後悔、內疚和慚愧的感覺，認定自己是一位失敗者，由於後悔已經暴食了，最終又跌回節食的起點，形成惡性循環。

藥物治療和心理治療是根治暴食症的不二法門，認知行為治療或家庭治療對醫治暴食症效果比較顯著。治療方面，首先患者需要用飲食日記 (Food Diary) 記下每天自己的飲食習慣，這樣有助治療師了解暴食的習慣和相關的生活因素，從而分析甚麼情況會引發暴食行為。另一方面，患者也建議實踐均衡的飲食習慣，例如定時定量進食，不要過份節食或禁食，同時要避免在家儲存過多食物，這些習慣對康復至關重要，因為當血糖能保持平穩，這樣患者就不會出現強烈的飢餓感覺，暴食循環也能停止。如發現焦慮症或抑鬱症和暴食症緊扣在一起，這樣情緒問題就要和暴食症一併處理！

標題經TOPick編輯修改，原題為「節食 Vs 暴食」

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文章獲林震醫生授權轉載。