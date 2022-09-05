【臭氣沖天】放臭屁+大便黏代表消化不良 中醫教4招改善狂放屁困擾

大庭廣眾放屁，總會令人尷尬萬分，但其實放屁是正常的健康表現，長期放臭屁，可能是一種健康警號。有中醫師表示，若放屁味道很臭和重，代表腸胃濕熱、飲食過於重口味，建議調整飲食及生活作息，才能改善放屁困擾。

台灣中醫師施昀廷在其facebook專頁「柴胡中醫不中二」發貼，分享放屁在醫學上的意義，指腸子＋腸道菌會因交互作用產生氣體，藉由肛門內外括約肌作用而發出屁聲；有些腹腔手術如腹腔鏡，也會透過患者術後的排氣狀況，來評估腸道是否恢復良好。

施昀廷稱，從中醫角度來看，屁很臭很重且大便濕黏、肛門灼熱，代表腸胃濕熱、食物消化不良、飲食過於辛辣或重口味；如放屁頻率高、胃口不佳、肚子容易脹氣，則代表腸胃氣滯，或脾胃虛弱，阻礙脾胃消化，需調理恢復。

施昀廷稱建議4招改善放屁困擾：

1. 改善飲食型態：少食用辛辣食物、含糖飲料與甜食

2. 消食零食助消化：如麥茶、酸梅湯、山楂糖、八仙果

3. 多做核心運動：可增進腸胃蠕動 如瑜珈、皮拉提斯

4. 專業醫師協助調理

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責任編輯：羅嘉欣