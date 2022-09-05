【臭氣沖天】長期放臭屁或是惡性腫瘤警號　中醫解構放屁成因4種食物可健胃

大庭廣眾放屁，總會令人尷尬萬分，但其實放屁是正常的健康表現，長期放臭屁，可能是一種健康警號。有中醫師表示，若放屁味道很臭和重，代表腸胃濕熱、飲食過於重口味，建議調整飲食及生活作息，才能改善放屁困擾。

台灣中醫師施昀廷在其facebook專頁「柴胡中醫不中二」發貼，分享放屁在醫學上的意義，指腸子＋腸道菌會因交互作用產生氣體，藉由肛門內外括約肌作用而發出屁聲；有些腹腔手術如腹腔鏡，也會透過患者術後的排氣狀況，來評估腸道是否恢復良好。

影片推介：

施昀廷稱，從中醫角度來看，屁很臭很重且大便濕黏、肛門灼熱，代表腸胃濕熱、食物消化不良、飲食過於辛辣或重口味；如放屁頻率高、胃口不佳、肚子容易脹氣，則代表腸胃氣滯，或脾胃虛弱，阻礙脾胃消化，需調理恢復。

施昀廷稱建議4招改善放屁困擾：

1. 改善飲食型態：少食用辛辣食物、含糖飲料與甜食

2. 消食零食助消化：如麥茶、酸梅湯、山楂糖、八仙果

3. 多做核心運動：可增進腸胃蠕動 如瑜珈、皮拉提斯

4. 專業醫師協助調理

另註冊中醫師朱遠婷曾表示，適量的放屁是反映氣機通暢，脾胃消化正常的表現，每人每日至少放屁6至20次。俗語說︰「響屁不臭、臭屁不響」，屁的聲響大小、排氣多少或速度，是與肛門的括約肌的鬆緊有關。

不過，如果放臭屁就應多加注意。她解釋，屁有臭味一般與飲食不節制有關，包括多進食肥甘厚膩、肉類及辛辣的食物，會伴隨口氣、便秘、大便臭，需清熱導滯，飲食轉為清淡，減輕脾胃負擔。但如果長期在無任何誘因之下放臭屁，則有機會患上腸道的惡性晚期腫瘤，需及時求醫。

無屁放 恐急性腸梗塞

另外，她稱，放屁次數過多，也與脾胃功能有關，例如有胃炎、消化道疾病、腸道激躁症、便秘，

都市人多出街吃飯，多肉少菜，吃許多油膩煎炸食物，導致消化不良、脾胃積滯，有些人更會伴隨腹脹，與飲食不定時、肝鬱脾虛有關。

她續說，屁量多有時候並非是病理問題，而是生理及飲食習慣，包括吃飯時多說話、運動時吸入太多空氣、吃過量的高澱粉質食物如番薯、豆類、雞蛋。

不放屁是否更好？她表示，沒有放屁是嚴重問題，有機會是急性腸梗塞、腸套疊，出現大便不通、腹脹腹痛的情況。若怕尷尬而忍屁，她稱忍屁會令混濁之氣逆行，再通過腸道吸收至血液，對人體有害。她建議可吃陳皮、山楂、小茴香、經炒過的穀芽麥芽消食健胃及行氣。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣