【癌症殺手】28歲女甜食當正餐日飲3杯手搖　下體異常出血求醫揭患子宮内膜癌

▲ 28歲女甜食當正餐，日飲3杯手搖致子宮内膜癌。

很多女生愛吃甜食，除了蛋糕點心類，還包括冰凍手搖飲品。但這些飲食習慣均有害婦科健康，甚至引發癌症。有婦產科醫生分享個案指一名28歲女生就因從小嗜甜，不僅導致肥胖問題，子宮更異常出血，檢查後證實患子宮内膜癌。

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婦產科醫生鄭丞傑在《醫師好辣》節目中分享個案，指有一名28歲女生因下體異常出血，在媽媽陪同下就診。該女生體重125公斤、BMI指數高達50，女性正常指數應為18.5-24範圍。再經檢查後，確診罹患子宮内膜癌。媽媽表示，女兒過重的問題從中學時就有，更一直有多囊性卵巢，但因無礙生活而一直沒有處理問題。媽媽隨後突然詢問：「愛吃甜有關係嗎？」，因女兒自幼愛飲碳酸飲料、以甜食當作正餐，甚至會一日飲3杯手搖飲料。

鄭丞傑醫生當下便表示，愛吃甜當然有影響，因甜食會造成肥胖，肥胖亦是内膜癌的高危因素。不過，該女生因及早發現患癌，最終無需切除子宮，僅用黃體素治療逆轉病情，後續積極減重至85公斤，避免癌症復發。

甜食是子宮殺手

鄭丞傑醫生藉此表示，甜食是子宮殺手，並引述瑞典研究指，每星期吃2-3次甜食，患子宮内膜癌機率提升33%；吃4次或以上將提升42%。醫生最後叮囑，甜食影響婦女的不僅是子宮，還包括卵巢、乳房、陰道健康等，愛吃甜的人很常見受到黴菌感染，提醒女性要少吃甜食。

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高糖飲食增患癌風險

根據香港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖，即屬「高糖」食物；每100克食物含不超過5克糖即可稱為「低糖」食物。而除了甜食，烹煮鹹食時往往也加了很多糖，例如肉醬、肉燥飯，同樣屬「高糖」食物。高糖飲食習慣，會增加罹患不同病症風險，例如肥胖過重、糖尿病、胰臟癌等。

根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

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責任編輯：羅嘉欣