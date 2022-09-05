【直資學校】全港21間直資小學2022-23年度學費一覽 8校學費低至2萬元以下
直資及私立學校中不乏傳統名校，部分在9月接受2023-24年度小一入學申請。踏入新學年，不少家長開始著手籌劃小朋友的升小之路，了解各校的教學特色，為孩子選擇適合的學校。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2022》，列出全港21間直資小學2022-23年度學費，以供家長參考，預算子女的教育費。
港島區
聖保羅男女中學附屬小學
地區︰南區
宗教︰基督教
一條龍中學︰聖保羅男女中學
2022-23年度學費︰$64,300
聖保羅書院小學
地區︰南區
宗教︰基督教
直屬中學︰聖保羅書院
2022-23年度學費︰$30,000
港大同學會小學
地區︰東區
一條龍中學︰港大同學會書院
2022-23年度學費︰$32,790
漢華中學（小學部）
地區︰東區
一條龍中學︰漢華中學
2022-23年度學費︰$17,640
最新影片︰
九龍區
拔萃男書院附屬小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
一條龍中學︰拔萃男書院
2022-23年度學費︰$46,210
保良局林文燦英文小學
地區︰九龍城區
2022-23年度學費︰$14,140
英華小學
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
一條龍中學︰英華書院
2022-23年度學費︰$18,000
嶺南大學香港同學會小學
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
2022-23年度學費︰$17,380
聖瑪加利男女英文中小學
地區︰深水埗區
宗教︰天主教
一條龍中學︰聖瑪加利男女英文中小學（中學部）
2022-23年度學費︰$53,570
保良局陳守仁小學
地區︰油尖旺區
2022-23年度學費︰$19,800
福建中學附屬學校
地區︰觀塘區
一條龍中學︰福建中學
2022-23年度學費︰$35,750
新界區
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
地區︰沙田區
宗教︰基督教
一條龍中學︰香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）
2022-23年度學費︰$40,960
培僑書院
地區︰沙田區
一條龍中學︰培僑書院（中學部）
2022-23年度學費︰$25,980
香港華人基督教聯會真道書院
地區︰西貢區
宗教︰基督教
一條龍中學︰香港華人基督教聯會真道書院（中學部）
2022-23年度學費︰$28,600
優才(楊殷有娣)書院
地區︰西貢區
一條龍中學︰優才(楊殷有娣)書院（中學部）
2022-23年度學費︰$34,100
播道書院
地區︰西貢區
宗教︰基督教
一條龍中學︰播道書院（中學部）
2022-23年度學費︰$21,800
保良局陸慶濤小學
地區︰西貢區
一條龍中學︰保良局羅氏基金中學
2022-23年度學費︰$13,000
保良局香港道教聯合會圓玄小學
地區︰屯門區
2022-23年度學費︰$13,150
基督教香港信義會宏信書院
地區︰元朗區
宗教︰基督教
一條龍中學︰基督教香港信義會宏信書院（中學部）
2022-23年度學費︰$77,390
和富慈善基金李宗德小學
地區︰元朗區
2022-23年度學費︰$16,800
地利亞（閩僑）英文小學
地區︰葵青區
2022-23年度學費︰$7,370
*2022-23年度學費為小一學費；一切以學校公布資料為準。
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責任編輯︰駱秀玲