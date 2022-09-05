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【直資學校】全港21間直資小學2022-23年度學費一覽　8校學費低至2萬元以下

16:16 2022/09/05

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熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

全港21間直資小學2022-23年度學費一覽。

直資及私立學校中不乏傳統名校，部分在9月接受2023-24年度小一入學申請。踏入新學年，不少家長開始著手籌劃小朋友的升小之路，了解各校的教學特色，為孩子選擇適合的學校。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2022》，列出全港21間直資小學2022-23年度學費，以供家長參考，預算子女的教育費。

港島區

聖保羅男女中學附屬小學

地區︰南區

宗教︰基督教

一條龍中學︰聖保羅男女中學

2022-23年度學費︰$64,300

【學校網址】

聖保羅書院小學

地區︰南區

宗教︰基督教

直屬中學︰聖保羅書院

2022-23年度學費︰$30,000

【學校網址】

港大同學會小學

地區︰東區 

一條龍中學︰港大同學會書院

2022-23年度學費︰$32,790

【學校網址】

漢華中學（小學部）

地區︰東區 

一條龍中學︰漢華中學

2022-23年度學費︰$17,640

【學校網址】

最新影片︰

九龍區

拔萃男書院附屬小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

一條龍中學︰拔萃男書院

2022-23年度學費︰$46,210

【學校網址】

保良局林文燦英文小學

地區︰九龍城區

2022-23年度學費︰$14,140

【學校網址】

英華小學

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

一條龍中學︰英華書院

2022-23年度學費︰$18,000

【學校網址】

嶺南大學香港同學會小學

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

2022-23年度學費︰$17,380

【學校網址】

聖瑪加利男女英文中小學

地區︰深水埗區

宗教︰天主教

一條龍中學︰聖瑪加利男女英文中小學（中學部）

2022-23年度學費︰$53,570

【學校網址】

保良局陳守仁小學

地區︰油尖旺區

2022-23年度學費︰$19,800

【學校網址】

福建中學附屬學校

地區︰觀塘區

一條龍中學︰福建中學

2022-23年度學費︰$35,750

【學校網址】

新界區

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

地區︰沙田區

宗教︰基督教

一條龍中學︰香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）

2022-23年度學費︰$40,960

【學校網址】

培僑書院

地區︰沙田區

一條龍中學︰培僑書院（中學部）

2022-23年度學費︰$25,980

【學校網址】

香港華人基督教聯會真道書院

地區︰西貢區 

宗教︰基督教

一條龍中學︰香港華人基督教聯會真道書院（中學部）

2022-23年度學費︰$28,600

【學校網址】

優才(楊殷有娣)書院

地區︰西貢區 

一條龍中學︰優才(楊殷有娣)書院（中學部）

2022-23年度學費︰$34,100

【學校網址】

播道書院

地區︰西貢區 

宗教︰基督教

一條龍中學︰播道書院（中學部）

2022-23年度學費︰$21,800

【學校網址】

保良局陸慶濤小學

地區︰西貢區

一條龍中學︰保良局羅氏基金中學

2022-23年度學費︰$13,000

【學校網址】

保良局香港道教聯合會圓玄小學

地區︰屯門區

2022-23年度學費︰$13,150

【學校網址】

基督教香港信義會宏信書院

地區︰元朗區

宗教︰基督教

一條龍中學︰基督教香港信義會宏信書院（中學部）

2022-23年度學費︰$77,390

【學校網址】

和富慈善基金李宗德小學

地區︰元朗區

2022-23年度學費︰$16,800

【學校網址】

地利亞（閩僑）英文小學

地區︰葵青區

2022-23年度學費︰$7,370

【學校網址】

*2022-23年度學費為小一學費；一切以學校公布資料為準。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

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責任編輯︰駱秀玲

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